Власти Подмосковья заявили о запуске производства тестов на "омикрон"

Тест-системы для определения инфекционных заболеваний, в том числе и коронавирусного штамма "омикрон", начали производить в Подмосковье. Производство запущено резидентом особой экономической зоны "Дубна". Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Производство будет вестись на проверенной компонентной базе, которая хорошо показала себя в выявлении всех штаммов COVID-19, уточнила Зиновьева. Тесты, производимые в Дубне, будут способны различать заражение с первого дня, а понадобится на тестирование не больше 15 минут.

По словам министра, продукция успешно прошла клинические испытания в Национальном исследовательском центре эпидемиологи и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и имеет весь набор разрешительной документации от Роспотребнадзора.