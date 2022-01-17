Воробьев поручил упростить запись к врачам в Подмосковье

Почти половина жалоб на здравоохранение в Подмосковье касаются сложностей при записи к врачу, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

На заседании областного правительства была включена прямая трансляция из поликлиники № 2 города Реутова, во время которой губернатор обратился к людям, стоящим в очереди в регистратуру. Одна из очередниц рассказала главе региона о том, что два часа безуспешно пыталась записаться к врачу по телефону 122, но так и не смогла поговорить с оператором - звонок либо сбрасывался, либо было занято. Пришлось лично приходить в поликлинику и записываться с помощью сотрудников регистратуры.

"Мы анализируем жалобы, поступающие на систему здравоохранения. 40% из них связаны с записью к врачу. Это говорит о том, что службу записи нужно оттачивать дальше", - сказал Воробьев, отметив, что сегодня самым удобным способом записи является портал госуслуг, но не все жители имеют там личный кабинет.