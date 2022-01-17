Жителей столицы с температурой до 38 градусов будут принимать дежурные врачи в поликлинике без записи

В связи с ростом числа вызовов врача на дом время ожидания на горячей линии может быть увеличено.

Поэтому жители с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут обращаться за получением медицинской помощи непосредственно к дежурному врачу поликлиники без предварительной записи и звонка на линию 122.

В поликлиниках значительно увеличено количество дежурных врачей. Они работают с 8 до 20 часов без выходных. Все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения. Также расширен спектр доступных диагностических возможностей. Помимо осмотра и консультации врача, а также проведения экспресс- и ПЦР-тестирования, при наличии показаний пациентам в поликлинике будут проводить дополнительные обследования - например, взятие анализа крови, проведение ЭКГ и другие.

Для безопасного пребывания в городских поликлиниках на входе проводится бесконтактная термометрия. Для пациентов с повышенной температурой тела и иными симптомами ОРВИ предусмотрена специальная маршрутизация, которая позволяет развести поток пациентов с симптомами ОРВИ от пациентов, которые пришли в поликлинику в связи с другим заболеванием. Внутри помещений обязательным является ношение средств индивидуальной защиты.