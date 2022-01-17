Часть чиновников Забайкальского края переведут на удаленную работу

На оперативном совещании правительства Забайкальского края глава региона Александр Осипов предложил перевести часть госслужащих на удаленную работу, сообщает РИА Новости.

"Прошу рассмотреть возможность дистанционной работы части сотрудников. В тех видах госуправления, где это возможно, с учетом нарастания заболеваемости. Также смотреть по другим отраслям", - уточнил в ходе совещания Александр Осипов.

По его словам, чиновники сейчас лидируют среди заболевших COVID-19 в Забайкалье.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, суточная заболеваемость COVID-19 в крае ниже средней по стране почти на треть, хотя рост выявленных случаев превысил 29 процентов. Наибольшие показатели среди работников госуправления, торговли и общепита, сферы услуг.