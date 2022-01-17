Якутия получит авиатехнику с устройствами для вызова дождей

К началу пожароопасного сезона Якутия обзаведется собственной авиацией для борьбы с лесными пожарами. Техника будет оснащена подвесным оборудованием для искусственного вызывания осадков. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам первого вице-премьера республики Дмитрия Садовникова, в прошлом году были расписаны маршруты авиационного и наземного патрулирования. Помимо этого, утверждены планы по приобретению лесопожарной техники, привлечению воздушных судов для выполнения лесоавиационных работ.

Как ранее писала "РГ", руководство Якутии добилось значительного увеличения финансирования на охрану лесов. В этом году республика получит из федерального бюджета на эти цели 1,6 миллиарда рублей - в 5,5 раза больше, чем было выделено на 2021-й.

В прошлом сезоне площадь лесных пожаров в Якутии превысила восемь миллионов гектаров. Ущерб лесному фонду составил 3,7 миллиарда рублей.