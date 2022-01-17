Прожившему несколько дней в аэропорту мужчине нашли работу в Магадане

Повар из Хабаровска Виталий Библеев, которому пришлось три дня прожить в аэропорту Магадана после неудачного трудоустройства на Чукотке, останется на Колыме.

Напомним, мужчину наняли работать су-шефом на вахте месторождения на Чукотке. Однако, узнав о нарушениях требований санитарно-эпидемиологического законодательства, повар отказался от работы. Предприятие, по договору, должно было обеспечить его возвращение в Хабаровск.

- Меня не отправляли домой, дважды снимали с рейсов и лишь 12 января привезли в Магадан и здесь бросили, - рассказал Виталий.

После вмешательства СМИ и прокуратуры Чукотского автономного округа, не выполнивший свои обязательства работодатель вышел на связь и заявил о готовности отправить мужчину в Хабаровск. Однако ехать туда уже не придется, так как повару предложили поработать на магаданской вахте.

- Мы все это время находимся с ним в контакте, контролируем ситуацию. В данный момент он находится в обсерваторе в Магадане, потом направится на работу в компанию Sodexo, - сообщила "РГ" старший помощник прокурора округа по взаимодействию со СМИ Анастасия Паскова.

Виталий Библеев рассказала, что уже сообщил бывшему работодателю о том, что в отправке в Хабаровск больше нет необходимости. И приступит к новой работе как только пройдет карантин, необходимый в связи с требованиями действующими для профилактики распространения коронавирусной инфекции.