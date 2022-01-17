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17.01.2022 09:49
Рубрика: Общество

В частных клиниках Якутии начали тестировать на COVID-19

Текст: Анна Бондаренко

С сегодняшнего дня частные медицинские организации в Якутии начали делать экспресс-тесты на коронавирус для людей, которые выходят на работу из отпусков, в том числе тех, кто побывал за пределами республики. Прием проводится бесплатно, сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия).

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Таким образом мы разводим потоки в поликлиниках. Кроме того, с сегодняшнего дня началось экспресс-тестирование всех работающих в жизнеобеспечивающих предприятиях города. Все медицинские организации работают в режиме повышенной готовности", - отметила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

Напомним, что сейчас в Якутии действует ряд ограничений по коронавирусу, в частности, граждане, возвращающиеся из отпусков за пределами республики, должны предъявлять на работе отрицательный ПЦР. Люди, контактировавшие с больным ковидом, прибывшим из-за рубежа, должны уходить на самоизоляцию на 14 дней. С 15 января вход в торговые центры города Якутска осуществляется по QR-кодам.

По данным управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), за последние сутки здесь выявлено 405 случаев коронавируса, из них 289 взрослых не были привиты. К сегодняшнему дню первый компонент вакцины от COVID-19 получили 541 805 человек, это 75,6 процента взрослого населения региона.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Пандемия коронавируса COVID-19

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