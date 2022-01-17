В Хабаровском крае увеличат коечный фонд для пациентов с COVID-19

Медицинские учреждения Хабаровского края начали готовиться к пятой волне коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале.

"В минувшую субботу вместе с министром здравоохранения края Юрием Бойченко проехали по основным инфекционным госпиталям и дали указания по увеличению коечного фонда на случай поступления пациентов с новым штаммом коронавируса "омикрон", - заявил зампред.

По его словам, у региона есть в запасе еще примерно две недели для того, чтобы подготовиться к новой волне. При этом стоит учесть, что "омикрон" в пять раз заразнее предыдущего штамма "дельта". Прогнозируется, что с его приходом уровень заболеваемости в крае может достигнуть двух-трех тысяч новых случаев за сутки. Число койко-мест для пациентов с COVID-19 увеличат с 2,6 тысячи до четырех тысяч. Также вырастет количество реанимационных коек.

Евгений Никонов отметил, что наиболее эффективным способом защиты от вируса по-прежнему остается вакцинация. Он выступил с видеообращением к жителям региона и напомнил им о необходимости сделать прививку. Ревакцинацию в обязательном порядке в ближайшее время должны пройти сотрудники медицинских организаций и социальных учреждений.