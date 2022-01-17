В Хабаровском крае поезд насмерть сбил амурского тигра

В Вяземском районе Хабаровского края локомотив насмерть сбил амурского тигра. Происшествие случилось ранним утром 16 января на перегоне между селами Аван и Котиково, сообщает пресс-служба регионального минприроды.

Тушу погибшего хищника изъяли полицейские. В ближайшее время ее отправят на экспертизу в специализированную лабораторию, расположенную в Уссурийске.

Справка "РГ"

Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. Обитает в Приморье, на юге Хабаровского края, встречается в Амурской области, на севере Китая. Общая численность этих хищников в РФ чуть больше 600 особей.