В Южно-Сахалинске "заминировали" 14 школ

Сообщения о минировании поступили в 14 школ Южно-Сахалинска в понедельник утром. Как сообщили в мэрии города, эвакуировать детей и педагогов не пришлось - занятия сейчас проходят дистанционно из-за циклона, накрывшего область еще в конце прошлой недели. На удаленке дети останутся до 19 января включительно.

"Ситуация под контролем!", - заверили представители администрации Южно-Сахалинска.

Предупреждения получили школы номер 4, 6, 8, 16, 20, 31, 5, 19, 26, 32, а также кадетская школа, восточная гимназия, гимназия номер 2 и первый лицей. Здания осматривают.