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17.01.2022 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом в Москве. Среди вновь выявленных случаев 16,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 7529
  • 2 Санкт-Петербург 4132
  • 3 Московская область 3388
  • 4 Краснодарский край 718
  • 5 Ростовская область 539
  • 6 Свердловская область 537
  • 7 Ставропольский край 509
  • 8 Пермский край 448
  • 9 Воронежская область 406
  • 10 Республика Саха (Якутия) 405
  • 11 Красноярский край 379
  • 12 Тюменская область 365
  • 13 Иркутская область 347
  • 14 Самарская область 339
  • 15 Алтайский край 325
  • 16 Приморский край 307
  • 17 Нижегородская область 304
  • 18 Ленинградская область 290
  • 19 Омская область 281
  • 20 Ханты-Мансийский автономный округ 253
  • 21 Архангельская область 248
  • 22 Хабаровский край 248
  • 23 Кемеровская область 248
  • 24 Калининградская область 242
  • 25 Волгоградская область 241
  • 26 Республика Башкортостан 241
  • 27 Саратовская область 235
  • 28 Тверская область 233
  • 29 Тульская область 231
  • 30 Новосибирская область 230
  • 31 Смоленская область 229
  • 32 Владимирская область 219
  • 33 Липецкая область 217
  • 34 Челябинская область 215
  • 35 Ярославская область 207
  • 36 Кировская область 207
  • 37 Вологодская область 204
  • 38 Орловская область 193
  • 39 Республика Карелия 183
  • 40 Пензенская область 169
  • 41 Амурская область 167
  • 42 Астраханская область 163
  • 43 Удмуртская Республика 163
  • 44 Тамбовская область 161
  • 45 Брянская область 160
  • 46 Республика Крым 148
  • 47 Курская область 147
  • 48 Белгородская область 146
  • 49 Республика Дагестан 145
  • 50 Калужская область 143
  • 51 Забайкальский край 143
  • 52 Республика Бурятия 141
  • 53 Республика Коми 139
  • 54 Псковская область 135
  • 55 Ульяновская область 133
  • 56 Мурманская область 130
  • 57 Оренбургская область 129
  • 58 Новгородская область 128
  • 59 Севастополь 121
  • 60 Томская область 114
  • 61 Рязанская область 114
  • 62 Ивановская область 113
  • 63 Республика Татарстан 113
  • 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 110
  • 65 Республика Хакасия 105
  • 66 Чеченская Республика 91
  • 67 Кабардино-Балкарская Республика 81
  • 68 Курганская область 79
  • 69 Костромская область 78
  • 70 Республика Адыгея 75
  • 71 Республика Чувашия 75
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 72
  • 73 Сахалинская область 70
  • 74 Республика Мордовия 70
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 65
  • 76 Республика Ингушетия 63
  • 77 Камчатский край 55
  • 78 Республика Марий Эл 50
  • 79 Республика Тыва 45
  • 80 Магаданская область 26
  • 81 Республика Алтай 25
  • 82 Еврейская автономная область 24
  • 83 Республика Калмыкия 20
  • 84 Ненецкий автономный округ 7
  • 85 Чукотский автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 834 260 случаев (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Калмыкия 0,06%
  • 2. Республика Алтай, Чукотский автономный округ 0,1%
  • 3. Ульяновская область 0,11%
За последние сутки подтверждено 670 смертей:
  1. Москва 67
  2. Санкт-Петербург 65
  3. Московская область 44
  4. Алтайский край 23
  5. Красноярский край 22
  6. Свердловская область 21
  7. Иркутская область 17
  8. Ростовская область 16
  9. Новосибирская область 16
  10. Рязанская область 15
  11. Тюменская область 15
  12. Волгоградская область 14
  13. Самарская область 14
  14. Нижегородская область 13
  15. Тульская область 12
  16. Пермский край 12
  17. Ульяновская область 12
  18. Брянская область 10
  19. Ставропольский край 10
  20. Омская область 10
  21. Тамбовская область 9
  22. Республика Крым 9
  23. Республика Башкортостан 9
  24. Пензенская область 9
  25. Саратовская область 9
  26. Ивановская область 8
  27. Вологодская область 8
  28. Краснодарский край 8
  29. Астраханская область 8
  30. Кемеровская область 8
  31. Республика Бурятия 8
  32. Воронежская область 7
  33. Республика Коми 7
  34. Белгородская область 6
  35. Мурманская область 6
  36. Республика Хакасия 6
  37. Приморский край 6
  38. Владимирская область 5
  39. Липецкая область 5
  40. Орловская область 5
  41. Смоленская область 5
  42. Псковская область 5
  43. Кабардино-Балкарская Республика 5
  44. Чеченская Республика 5
  45. Забайкальский край 5
  46. Курская область 4
  47. Республика Карелия 4
  48. Республика Адыгея 4
  49. Севастополь 4
  50. Республика Татарстан 4
  51. Ханты-Мансийский автономный округ 4
  52. Челябинская область 4
  53. Республика Дагестан 3
  54. Республика Мордовия 3
  55. Кировская область 3
  56. Оренбургская область 3
  57. Хабаровский край 3
  58. Калужская область 2
  59. Ярославская область 2
  60. Ленинградская область 2
  61. Республика Калмыкия 2
  62. Республика Северная Осетия - Алания 2
  63. Республика Марий Эл 2
  64. Удмуртская Республика 2
  65. Республика Саха (Якутия) 2
  66. Сахалинская область 2
  67. Еврейская автономная область 2
  68. Костромская область 1
  69. Республика Ингушетия 1
  70. Карачаево-Черкесская Республика 1
  71. Курганская область 1
  72. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  73. Республика Тыва 1
  74. Камчатский край 1
  75. Амурская область 1

За весь период по России умерло 321 990 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 756 человек:
  1. Москва 1805
  2. Воронежская область 1439
  3. Самарская область 1297
  4. Свердловская область 739
  5. Московская область 668
  6. Саратовская область 639
  7. Санкт-Петербург 625
  8. Пензенская область 610
  9. Краснодарский край 511
  10. Томская область 482
  11. Амурская область 473
  12. Ленинградская область 451
  13. Ставропольский край 412
  14. Пермский край 357
  15. Владимирская область 341
  16. Республика Коми 340
  17. Нижегородская область 326
  18. Кировская область 325
  19. Удмуртская Республика 320
  20. Новосибирская область 316
  21. Забайкальский край 311
  22. Хабаровский край 308
  23. Республика Башкортостан 295
  24. Кемеровская область 292
  25. Вологодская область 280
  26. Красноярский край 255
  27. Тверская область 253
  28. Алтайский край 242
  29. Мурманская область 230
  30. Ростовская область 217
  31. Архангельская область 210
  32. Республика Карелия 209
  33. Челябинская область 208
  34. Приморский край 202
  35. Республика Адыгея 191
  36. Калининградская область 185
  37. Смоленская область 181
  38. Тульская область 168
  39. Курская область 159
  40. Республика Крым 155
  41. Ямало-Ненецкий автономный округ 150
  42. Новгородская область 142
  43. Оренбургская область 132
  44. Карачаево-Черкесская Республика 127
  45. Республика Бурятия 122
  46. Республика Мордовия 115
  47. Республика Северная Осетия - Алания 112
  48. Белгородская область 103
  49. Ульяновская область 102
  50. Тюменская область 102
  51. Ханты-Мансийский автономный округ 101
  52. Омская область 97
  53. Псковская область 85
  54. Кабардино-Балкарская Республика 81
  55. Курганская область 79
  56. Иркутская область 78
  57. Брянская область 76
  58. Республика Дагестан 66
  59. Астраханская область 65
  60. Волгоградская область 65
  61. Липецкая область 62
  62. Камчатский край 61
  63. Ярославская область 59
  64. Сахалинская область 57
  65. Орловская область 56
  66. Республика Ингушетия 55
  67. Калужская область 51
  68. Костромская область 38
  69. Республика Тыва 36
  70. Ивановская область 35
  71. Севастополь 35
  72. Республика Алтай 27
  73. Республика Калмыкия 23
  74. Республика Чувашия 22
  75. Чеченская Республика 20
  76. Тамбовская область 19
  77. Республика Марий Эл 19
  78. Республика Татарстан 19
  79. Рязанская область 15
  80. Магаданская область 11
  81. Ненецкий автономный округ 4
  82. Еврейская автономная область 3
  83. Чукотский автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 878 371.

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