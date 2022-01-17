За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом в Москве. Среди вновь выявленных случаев 16,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 7529
- 2 Санкт-Петербург 4132
- 3 Московская область 3388
- 4 Краснодарский край 718
- 5 Ростовская область 539
- 6 Свердловская область 537
- 7 Ставропольский край 509
- 8 Пермский край 448
- 9 Воронежская область 406
- 10 Республика Саха (Якутия) 405
- 11 Красноярский край 379
- 12 Тюменская область 365
- 13 Иркутская область 347
- 14 Самарская область 339
- 15 Алтайский край 325
- 16 Приморский край 307
- 17 Нижегородская область 304
- 18 Ленинградская область 290
- 19 Омская область 281
- 20 Ханты-Мансийский автономный округ 253
- 21 Архангельская область 248
- 22 Хабаровский край 248
- 23 Кемеровская область 248
- 24 Калининградская область 242
- 25 Волгоградская область 241
- 26 Республика Башкортостан 241
- 27 Саратовская область 235
- 28 Тверская область 233
- 29 Тульская область 231
- 30 Новосибирская область 230
- 31 Смоленская область 229
- 32 Владимирская область 219
- 33 Липецкая область 217
- 34 Челябинская область 215
- 35 Ярославская область 207
- 36 Кировская область 207
- 37 Вологодская область 204
- 38 Орловская область 193
- 39 Республика Карелия 183
- 40 Пензенская область 169
- 41 Амурская область 167
- 42 Астраханская область 163
- 43 Удмуртская Республика 163
- 44 Тамбовская область 161
- 45 Брянская область 160
- 46 Республика Крым 148
- 47 Курская область 147
- 48 Белгородская область 146
- 49 Республика Дагестан 145
- 50 Калужская область 143
- 51 Забайкальский край 143
- 52 Республика Бурятия 141
- 53 Республика Коми 139
- 54 Псковская область 135
- 55 Ульяновская область 133
- 56 Мурманская область 130
- 57 Оренбургская область 129
- 58 Новгородская область 128
- 59 Севастополь 121
- 60 Томская область 114
- 61 Рязанская область 114
- 62 Ивановская область 113
- 63 Республика Татарстан 113
- 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 110
- 65 Республика Хакасия 105
- 66 Чеченская Республика 91
- 67 Кабардино-Балкарская Республика 81
- 68 Курганская область 79
- 69 Костромская область 78
- 70 Республика Адыгея 75
- 71 Республика Чувашия 75
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 72
- 73 Сахалинская область 70
- 74 Республика Мордовия 70
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 65
- 76 Республика Ингушетия 63
- 77 Камчатский край 55
- 78 Республика Марий Эл 50
- 79 Республика Тыва 45
- 80 Магаданская область 26
- 81 Республика Алтай 25
- 82 Еврейская автономная область 24
- 83 Республика Калмыкия 20
- 84 Ненецкий автономный округ 7
- 85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 834 260 случаев (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия 0,06%
- 2. Республика Алтай, Чукотский автономный округ 0,1%
- 3. Ульяновская область 0,11%
За последние сутки подтверждено 670 смертей:
- Москва 67
- Санкт-Петербург 65
- Московская область 44
- Алтайский край 23
- Красноярский край 22
- Свердловская область 21
- Иркутская область 17
- Ростовская область 16
- Новосибирская область 16
- Рязанская область 15
- Тюменская область 15
- Волгоградская область 14
- Самарская область 14
- Нижегородская область 13
- Тульская область 12
- Пермский край 12
- Ульяновская область 12
- Брянская область 10
- Ставропольский край 10
- Омская область 10
- Тамбовская область 9
- Республика Крым 9
- Республика Башкортостан 9
- Пензенская область 9
- Саратовская область 9
- Ивановская область 8
- Вологодская область 8
- Краснодарский край 8
- Астраханская область 8
- Кемеровская область 8
- Республика Бурятия 8
- Воронежская область 7
- Республика Коми 7
- Белгородская область 6
- Мурманская область 6
- Республика Хакасия 6
- Приморский край 6
- Владимирская область 5
- Липецкая область 5
- Орловская область 5
- Смоленская область 5
- Псковская область 5
- Кабардино-Балкарская Республика 5
- Чеченская Республика 5
- Забайкальский край 5
- Курская область 4
- Республика Карелия 4
- Республика Адыгея 4
- Севастополь 4
- Республика Татарстан 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Челябинская область 4
- Республика Дагестан 3
- Республика Мордовия 3
- Кировская область 3
- Оренбургская область 3
- Хабаровский край 3
- Калужская область 2
- Ярославская область 2
- Ленинградская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Марий Эл 2
- Удмуртская Республика 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Сахалинская область 2
- Еврейская автономная область 2
- Костромская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Курганская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Тыва 1
- Камчатский край 1
- Амурская область 1
За весь период по России умерло 321 990 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 756 человек:
- Москва 1805
- Воронежская область 1439
- Самарская область 1297
- Свердловская область 739
- Московская область 668
- Саратовская область 639
- Санкт-Петербург 625
- Пензенская область 610
- Краснодарский край 511
- Томская область 482
- Амурская область 473
- Ленинградская область 451
- Ставропольский край 412
- Пермский край 357
- Владимирская область 341
- Республика Коми 340
- Нижегородская область 326
- Кировская область 325
- Удмуртская Республика 320
- Новосибирская область 316
- Забайкальский край 311
- Хабаровский край 308
- Республика Башкортостан 295
- Кемеровская область 292
- Вологодская область 280
- Красноярский край 255
- Тверская область 253
- Алтайский край 242
- Мурманская область 230
- Ростовская область 217
- Архангельская область 210
- Республика Карелия 209
- Челябинская область 208
- Приморский край 202
- Республика Адыгея 191
- Калининградская область 185
- Смоленская область 181
- Тульская область 168
- Курская область 159
- Республика Крым 155
- Ямало-Ненецкий автономный округ 150
- Новгородская область 142
- Оренбургская область 132
- Карачаево-Черкесская Республика 127
- Республика Бурятия 122
- Республика Мордовия 115
- Республика Северная Осетия - Алания 112
- Белгородская область 103
- Ульяновская область 102
- Тюменская область 102
- Ханты-Мансийский автономный округ 101
- Омская область 97
- Псковская область 85
- Кабардино-Балкарская Республика 81
- Курганская область 79
- Иркутская область 78
- Брянская область 76
- Республика Дагестан 66
- Астраханская область 65
- Волгоградская область 65
- Липецкая область 62
- Камчатский край 61
- Ярославская область 59
- Сахалинская область 57
- Орловская область 56
- Республика Ингушетия 55
- Калужская область 51
- Костромская область 38
- Республика Тыва 36
- Ивановская область 35
- Севастополь 35
- Республика Алтай 27
- Республика Калмыкия 23
- Республика Чувашия 22
- Чеченская Республика 20
- Тамбовская область 19
- Республика Марий Эл 19
- Республика Татарстан 19
- Рязанская область 15
- Магаданская область 11
- Ненецкий автономный округ 4
- Еврейская автономная область 3
- Чукотский автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 878 371.