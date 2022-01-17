За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом в Москве. Среди вновь выявленных случаев 16,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 7529

2 Санкт-Петербург 4132

3 Московская область 3388

4 Краснодарский край 718

5 Ростовская область 539

6 Свердловская область 537

7 Ставропольский край 509

8 Пермский край 448

9 Воронежская область 406

10 Республика Саха (Якутия) 405

11 Красноярский край 379

12 Тюменская область 365

13 Иркутская область 347

14 Самарская область 339

15 Алтайский край 325

16 Приморский край 307

17 Нижегородская область 304

18 Ленинградская область 290

19 Омская область 281

20 Ханты-Мансийский автономный округ 253

21 Архангельская область 248

22 Хабаровский край 248

23 Кемеровская область 248

24 Калининградская область 242

25 Волгоградская область 241

26 Республика Башкортостан 241

27 Саратовская область 235

28 Тверская область 233

29 Тульская область 231

30 Новосибирская область 230

31 Смоленская область 229

32 Владимирская область 219

33 Липецкая область 217

34 Челябинская область 215

35 Ярославская область 207

36 Кировская область 207

37 Вологодская область 204

38 Орловская область 193

39 Республика Карелия 183

40 Пензенская область 169

41 Амурская область 167

42 Астраханская область 163

43 Удмуртская Республика 163

44 Тамбовская область 161

45 Брянская область 160

46 Республика Крым 148

47 Курская область 147

48 Белгородская область 146

49 Республика Дагестан 145

50 Калужская область 143

51 Забайкальский край 143

52 Республика Бурятия 141

53 Республика Коми 139

54 Псковская область 135

55 Ульяновская область 133

56 Мурманская область 130

57 Оренбургская область 129

58 Новгородская область 128

59 Севастополь 121

60 Томская область 114

61 Рязанская область 114

62 Ивановская область 113

63 Республика Татарстан 113

64 Ямало-Ненецкий автономный округ 110

65 Республика Хакасия 105

66 Чеченская Республика 91

67 Кабардино-Балкарская Республика 81

68 Курганская область 79

69 Костромская область 78

70 Республика Адыгея 75

71 Республика Чувашия 75

72 Республика Северная Осетия-Алания 72

73 Сахалинская область 70

74 Республика Мордовия 70

75 Карачаево-Черкесская Республика 65

76 Республика Ингушетия 63

77 Камчатский край 55

78 Республика Марий Эл 50

79 Республика Тыва 45

80 Магаданская область 26

81 Республика Алтай 25

82 Еврейская автономная область 24

83 Республика Калмыкия 20

84 Ненецкий автономный округ 7

85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 834 260 случаев (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,06%

2. Республика Алтай, Чукотский автономный округ 0,1%

3. Ульяновская область 0,11% За последние сутки подтверждено 670 смертей: Москва 67 Санкт-Петербург 65 Московская область 44 Алтайский край 23 Красноярский край 22 Свердловская область 21 Иркутская область 17 Ростовская область 16 Новосибирская область 16 Рязанская область 15 Тюменская область 15 Волгоградская область 14 Самарская область 14 Нижегородская область 13 Тульская область 12 Пермский край 12 Ульяновская область 12 Брянская область 10 Ставропольский край 10 Омская область 10 Тамбовская область 9 Республика Крым 9 Республика Башкортостан 9 Пензенская область 9 Саратовская область 9 Ивановская область 8 Вологодская область 8 Краснодарский край 8 Астраханская область 8 Кемеровская область 8 Республика Бурятия 8 Воронежская область 7 Республика Коми 7 Белгородская область 6 Мурманская область 6 Республика Хакасия 6 Приморский край 6 Владимирская область 5 Липецкая область 5 Орловская область 5 Смоленская область 5 Псковская область 5 Кабардино-Балкарская Республика 5 Чеченская Республика 5 Забайкальский край 5 Курская область 4 Республика Карелия 4 Республика Адыгея 4 Севастополь 4 Республика Татарстан 4 Ханты-Мансийский автономный округ 4 Челябинская область 4 Республика Дагестан 3 Республика Мордовия 3 Кировская область 3 Оренбургская область 3 Хабаровский край 3 Калужская область 2 Ярославская область 2 Ленинградская область 2 Республика Калмыкия 2 Республика Северная Осетия - Алания 2 Республика Марий Эл 2 Удмуртская Республика 2 Республика Саха (Якутия) 2 Сахалинская область 2 Еврейская автономная область 2 Костромская область 1 Республика Ингушетия 1 Карачаево-Черкесская Республика 1 Курганская область 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Республика Тыва 1 Камчатский край 1 Амурская область 1 За весь период по России умерло 321 990 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 756 человек: Москва 1805 Воронежская область 1439 Самарская область 1297 Свердловская область 739 Московская область 668 Саратовская область 639 Санкт-Петербург 625 Пензенская область 610 Краснодарский край 511 Томская область 482 Амурская область 473 Ленинградская область 451 Ставропольский край 412 Пермский край 357 Владимирская область 341 Республика Коми 340 Нижегородская область 326 Кировская область 325 Удмуртская Республика 320 Новосибирская область 316 Забайкальский край 311 Хабаровский край 308 Республика Башкортостан 295 Кемеровская область 292 Вологодская область 280 Красноярский край 255 Тверская область 253 Алтайский край 242 Мурманская область 230 Ростовская область 217 Архангельская область 210 Республика Карелия 209 Челябинская область 208 Приморский край 202 Республика Адыгея 191 Калининградская область 185 Смоленская область 181 Тульская область 168 Курская область 159 Республика Крым 155 Ямало-Ненецкий автономный округ 150 Новгородская область 142 Оренбургская область 132 Карачаево-Черкесская Республика 127 Республика Бурятия 122 Республика Мордовия 115 Республика Северная Осетия - Алания 112 Белгородская область 103 Ульяновская область 102 Тюменская область 102 Ханты-Мансийский автономный округ 101 Омская область 97 Псковская область 85 Кабардино-Балкарская Республика 81 Курганская область 79 Иркутская область 78 Брянская область 76 Республика Дагестан 66 Астраханская область 65 Волгоградская область 65 Липецкая область 62 Камчатский край 61 Ярославская область 59 Сахалинская область 57 Орловская область 56 Республика Ингушетия 55 Калужская область 51 Костромская область 38 Республика Тыва 36 Ивановская область 35 Севастополь 35 Республика Алтай 27 Республика Калмыкия 23 Республика Чувашия 22 Чеченская Республика 20 Тамбовская область 19 Республика Марий Эл 19 Республика Татарстан 19 Рязанская область 15 Магаданская область 11 Ненецкий автономный округ 4 Еврейская автономная область 3 Чукотский автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 878 371. Центр Гамалеи планирует создать вакцину на основе нескольких штаммов коронавируса