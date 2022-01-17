Кировские врачи спасли зрение женщине, которой попала в глаз ветка

Жительнице Кировской области врачи удалили из глаза кусок ветки длиной полтора сантиметра. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава. 65-летняя пенсионерка обратилась к врачам с жалобой на воспаление. Незадолго до этого она запнулась и упала на лежащее на земле дерево.

Сначала женщина лечилась амбулаторно, однако улучшений не было. Тогда ее направили в областную клиническую больницу. После МРТ выяснилось: в глазу пенсионерки находится инородное тело.

Врачи отделения микрохирургии экстренно назначили пациентке технически сложную операцию. Она прошла успешно - инородное тело вытащили. Зрение кировчанке сохранили.

Как отметил главный врач КОКБ Вадим Ральников, даже в условиях пандемии клиника в полном объеме продолжает оказывать специализированную помощь пациентам с патологией органов зрения, как в экстренном, так и плановом порядке. Это важно, так как во многих регионах офтальмологические отделения были перепрофилированы под инфекционные госпитали, отметил главврач.