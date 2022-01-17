Нижегородского производителя детских горок наказали за травму ребенка

Штраф в размере 40 тысяч рублей предстоит выплатить начальнику производства завода по изготовлению металлических конструкций за опасную горку. Во время катания на ней в городском парке девочка получила травму.

Как сообщает СК по Нижегородской области, инцидент произошел 28 августа прошлого года. Во время катания на горке в Приокском районе областного центра девочка повредила палец и была госпитализирована. Судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровью ребенка был причинен вред средней степени тяжести.

Следователи выяснили, что палец ребенка попал в зазор между защитным бортиком и металлической скользкой поверхностью горки. Этот дефект был допущен на производстве.

Подозреваемый должен был контролировать качество производства изделия и убедиться, что горка соответствует требованиям по безопасности. Свою вину в травмировании ребенка он признал в полной мере. Материальный ущерб семье был возмещен. В СК подчеркнули, что уголовное дело было возбуждено по факту публикаций в СМИ.