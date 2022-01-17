СК проверит информацию о жестоком избиении сына матерью под Володарском

В Нижегородской области сотрудники регионального СК начали доследственную проверку по факту публикации в Telegram-канале видеозаписи, на которой женщина избивает в подъезде ребенка. Инцидент произошел в поселке Юганец Володарского района.

В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, в свою очередь, сообщили о том, что в полицию поступило заявление о противоправных действиях женщины в отношении ребенка. На видеозаписи, сделанной в подъезде жилого дома, видно, как она избивает мальчика.

Сотрудники полиции выяснили, что на видео - жительница поселка Юганец 1978 года рождения, а мальчик - ее сын. На место выехали представители подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Володарскому району, которые вызвали медиков для осмотра ребенка.

На мать были составлены два административных протокола. Первый - по статье 5.35 КоАП РФ - неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Второй - по статье 20.21 КоАП РФ, появление в общественных местах в состоянии опьянения.

По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.