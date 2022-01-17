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17.01.2022 11:49
Рубрика: Власть

В Башкирии отменят массовые мероприятия с участием более 30 человек

Текст: Айгуль Камаева
В Башкирии все спортивные и развлекательные массовые мероприятия с участием более 30 человек будут отменены или перенесены. Также запрещены собрания больших трудовых коллективов, и даже члены правительства РБ будут совещаться только в онлайн-режиме. Об этом заявил на оперативном совещании в правительстве РБ глава Башкирии Радий Хабиров. Он объяснил свое решение приходом в регион нового более заразного штамма коронавируса "омикрон" и неутешительными прогнозами экспертов о резком росте заболеваемости.

- Со следующего понедельника - прошу не собирать людей на совещания. Все проводим в онлайн-режиме. Ресурсы для этого есть. Иначе что произойдет? Мы просто потеряем управленческий аппарат. Эксперты представили нам неблагоприятный сценарий развития коронавирусной инфекции: количество заразившихся будет значительно больше, чем у нас когда-либо было. Не знаю, сбудется ли прогноз, но мы должны быть к нему готовыми, - подчеркнул Радий Хабиров.

В Башкирии выявили трех носителей штамма "омикрон"

Он отметил, что среди сотрудников правительства уже есть болеющие коронавирусом люди.

Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак, ситуация действительно тревожная: в Башкирии на 17 января зарегистрировано восемь случаев заражения штаммом "омикрон". Из них пятеро - это пассажиры самолета, прилетевшего 31 декабря из Стамбула в Уфу (в том числе туристы, возвращавшиеся из Танзании). Все 145 граждан, летевших этим рейсом, были обследованы медиками. Но восемь из них категорически отказались соблюдать самоизоляцию, за что теперь им грозит административная ответственность. Кроме того, в Уфе выявили три случая заражения новым штаммом коронавируса людей, которые не выезжали заграницу последний месяц.

- Отмечу, все заболевшие омикроном - молодые работоспособные люди, уже привитые, кроме прибывших из Танзании. У всех легкая степень заболевания. Благодаря вакцинации тяжелых форм течения инфекции регистрируется меньше, - подчеркнула Анна Казак.

Одновременно в республике растет заболеваемость по гриппу, ОРВИ и внебольничной пневмонии. Увеличивается и количество инфицированных COVID-19. На 17 января в тяжелом состоянии находились 72 человека. По словам вице-премьера правительства РБ - министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, пока свободными остаются 36 процентов коечного фонда.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в связи с угрозой пятой волны коронавируса в республике будут сохранены все ранее введенные ограничительные меры и ужесточен контроль за их соблюдением. И не только среди простых граждан, но и среди чиновников.

- Переходим в режим, когда все, кто будут входить в "белый" дом или администрацию муниципалитета без маски получит замечание, на второй раз - выговор, в третий - будет уволен, - подчеркнул Радий Хабиров.

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