В Центральном военном округе соберут резервистов

На военных полигонах в Татарстане, Алтае, Хакасии, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Саратовской, Свердловской, Омской, Оренбургской, Ульяновской и Челябинской областях пройдут сборы запасников Центрального военного округа. В пресс-службе ЦВО сообщили, что с 24 по 26 января там будут отрабатывать учебно-боевые задачи военнообязанные из боевого армейского резерва страны - БАРС.

Это своего рода второй фронт из запасников, которых первым делом призовут в строй в чрезвычайной ситуации. Например, если возникнет угроза вооруженного конфликта или агрессии против нашей страны.

Все условия временной службы резервистов, в том числе финансовые, прописаны в специальном контракте. В ЦВО его заключили около 9 тысяч местных жителей. Им государство гарантирует определенные выплаты, соответствующие воинскому званию, должности, длительности временного пребывания на службе и характеру выполняемых там задач. Это позволило комплектовать БАРС не по принципу "берем всех подряд", а после жесткого отбора кандидатов.

Часть их как раз и вызывают на сборы. Резервистов ждет ускоренный курс общевоинской подготовки. Кроме того, они изучат устройство и боевые возможности военной техники. А еще для запасников организуют практические занятия и тренировки. Им, в частности, предстоит действовать при приведении воинских частей в различные степени боевой готовности и выполнить упражнения стрельб из стрелкового оружия.

В пресс-службе ЦВО напомнили, что за трое суток таких занятий офицер-резервист получит до 10 тысяч рублей, сержант и солдат - до 5 тысяч. Месяц пребывания на военных сборах гарантирует офицеру выплату от 30 до 75 тысяч рублей, а солдату - до 25 тысяч.

Вообще такие сборы с резервистами организуют регулярно. "Желающим принять участие в проекте достаточно обратиться в военкомат по месту жительства, предоставить документы и пройти медицинское освидетельствование", - сказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Известно, что при заключении первого контракта в зависимости от предусмотренного там времени пребывания в БАРС резервисту положена единовременная выплата. Офицеру запаса - до 66 тысяч рублей, солдату и сержанту - до 39 тысяч рублей.

Кроме того, запасников обеспечат бесплатной медицинской помощью, а в форс-мажорных обстоятельствах - страховыми выплатами. Военные уверяют, что со всех сторон резервист защищен так же надежно, как действующий кадровый военный. За членами БАРС на время армейских сборов сохраняется основное место работы.

С функционалом резервистов генералы тоже определились. Среди порученных им задач будут охрана и оборона особо важных объектов военного и государственного назначения, а еще - поддержание правопорядка, ликвидация последствий стихийных бедствий.

Понятно, что создают и обучают боевой армейский резервный состав на сборах не только в ЦВО. Такие формирования военкоматы комплектуют во всех военных округах России.