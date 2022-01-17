В Чувашии выявили первый случай заражения штаммом "омикрон"

В Чувашии зафиксирован первый пациент, заболевший штаммом "омикрон". Об этом стало известно в ходе совещания в доме правительства республики.

- Прошедший оперативный штаб проходил на фоне не очень позитивных сигналов, как из зарубежных стран, так и признаков увеличения числа заболевших в России. Штамм "омикрон" захватывает все больше регионов. К сожалению, к концу недели и в Чувашии зафиксировали появление штамма "омикрон", - заявил глава региона Олег Николаев.

При этом он отметил своевременность введения новых коронавирусных ограничений в Чувашии. С 20 января в гипермаркетах площадью более 1 тысячи кв. метров вводятся QR-коды, так же как это сейчас происходит в торговых центрах региона.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов сообщил, что пациенты, заразившиеся "омикроном", смогут лечиться в пяти больницах. По его словам, в них можно будет развернуть более двух тысяч коек.