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17.01.2022 09:44
Рубрика: Происшествия

В Кирове проверят факт высадки ребенка из автобуса в промзоне

Текст: Мария Волкова

Прокуратура Кировской области начала проверку по факту опубликованной в местных СМИ информации о том, что кондуктор высадила ребенка из автобуса в мороз в промзоне. Об этом сообщается сегодня на сайте ведомства.

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Вечером 13 января 11-летний мальчик ехал с тренировки домой на автобусе № 61. По данным кировского отделения ОНФ, куда обратились его родители, ребенок случайно уснул и не заметил свою остановку. Проснулся он уже на пути в автопарк, ребенка высадили в темноту и мороз на улице Сормовской, в районе промзоны.

Когда мама дозвонилась до сына, он успел сообщить, что рядом находится какой-то автоцех, после чего его телефон разрядился от холода. Родители тут же выехали на поиски, к счастью, история закончилась благополучно.

В прокуратуре намерены проверить информацию о возможном нарушении прав несовершеннолетнего. Ранее процессуальную проверку начал и региональный следственный комитет.

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