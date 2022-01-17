В Самарской области выявили первые случаи заражения "омикроном"

В Самарской области 13 человек заразились новым штамом "омикрон". Все заболевшие - взрослые пациенты. Об этом на заседании областного штаба по борьбе с распространением COVID-19 сообщила главный санитарный врач региона Светлана Архипова.

Глава региона Дмитрий Азаров поручил тщательно следить за изоляцией заболевших. Также он поручил всем ведомствам мобилизовать все ресурсы для работы в условиях грядущей волны ковида.

- По итогам 2021 года мы занимаем восьмое место в стране по охвату граждан вакцинацией. Но здесь ни радоваться, ни гордиться нечем. Мы не достигли плановых показателей. Поэтому разъяснительная работа, убеждение людей - все это неотъемлемая составляющая нашей ежедневной работы по предотвращению инфекции. Как и проведение всех организационных мероприятий, включая контроль за самоизоляцией больных граждан, - отметил самарский губернатор.

В Самарской области привиты более 1,647 миллиона жителей - 80 процентов от плана. К концу января ожидается поставка детской вакцины от ковида.

В регионе сегодня развернуты более 3500 коек в 30 медучреждениях для больных ковидом. Из них свободно более 35%. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации медик развернут дополнительные койки для пациентов. В резерве сейчас более 5000 ранее перепрофилированных коек.