В Самарской области выявили первые случаи заражения "омикроном"

Новости

В Швеции обнаружили новую мутацию штамма "омикрон" 17:25
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2" 17:20
Названа стоимость теста для выявления клеточного иммунитета к COVID-19 17:16
Петербуржцев предупредили о "вертикальном" росте заболеваемости COVID 17:02
Карацев потратил почти пять часов на выход во второй круг Australian Open 16:49
Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти 16:38
Минюст: После реформы треть муниципальных служащих могут лишиться работы 16:30
Путин продлил срок госслужбы спецпредставителю по экологии Сергею Иванову 16:28
Родители, более 6 лет не забиравшие дочь из роддома, лишены родительских прав 16:27
Токаев снял с должности своего спецпредставителя на "Байконуре" 16:02
Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами 15:59
Путин поручил проверить рост цен на стройресурсы 15:53
Путин поручил убрать не менее 111 незаконных свалок до конца 2023 года 15:49
Турчак предложил увеличить привлекательность муниципальной службы 15:17
Премьер Пакистана заявил о поддержке мусульманами слов Путина о пророке Мухаммеде 15:00
Постпред РФ при ОБСЕ: На Украине увеличилось число учений с участием Запада 14:49
На прошлой неделе половина пострадавших в ДТП детей в Москве были пассажирами 14:36
В Подмосковье на Крещение откроют подогретые купели 14:22
Сервис MyHeritage оштрафован за отказ локализовать данные россиян 14:17
Глава ОКР назвал медальный план на Олимпиаду в Пекине 14:17
Астрахани присвоят звание "Город трудовой доблести" 14:16
МЧС: В этом году резко вырастет число легальных крещенских купелей 14:16
В Индонезии объявили имя новой столицы 14:08
Фото: В Москве прощаются со вдовой Мягкова Анастасией Вознесенской 14:02
В "ЕР" назвали причину переноса законопроекта о QR-кодах 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 17:07
Рубрика: Общество

В Самарской области выявили первые случаи заражения "омикроном"

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

В Самарской области 13 человек заразились новым штамом "омикрон". Все заболевшие - взрослые пациенты. Об этом на заседании областного штаба по борьбе с распространением COVID-19 сообщила главный санитарный врач региона Светлана Архипова.

В Крыму зафиксирован первый случай заражения штаммом "омикрон"

Глава региона Дмитрий Азаров поручил тщательно следить за изоляцией заболевших. Также он поручил всем ведомствам мобилизовать все ресурсы для работы в условиях грядущей волны ковида.

- По итогам 2021 года мы занимаем восьмое место в стране по охвату граждан вакцинацией. Но здесь ни радоваться, ни гордиться нечем. Мы не достигли плановых показателей. Поэтому разъяснительная работа, убеждение людей - все это неотъемлемая составляющая нашей ежедневной работы по предотвращению инфекции. Как и проведение всех организационных мероприятий, включая контроль за самоизоляцией больных граждан, - отметил самарский губернатор.

В Самарской области привиты более 1,647 миллиона жителей - 80 процентов от плана. К концу января ожидается поставка детской вакцины от ковида.

В регионе сегодня развернуты более 3500 коек в 30 медучреждениях для больных ковидом. Из них свободно более 35%. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации медик развернут дополнительные койки для пациентов. В резерве сейчас более 5000 ранее перепрофилированных коек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2"
За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
Правительство Коми ушло в отставку
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"
Хватит ли в регионах врачей, коек и лекарств для борьбы с "омикроном"
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе