В Удмуртии чиновников наказали за нарушения при переселении из ветхих домов

В Удмуртии чиновников Министерства строительства и ЖКХ наказали за нарушения при выполнения программы переселения жителей из аварийных домов. Об том сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

По данным ведомства, трое сотрудников минстроя не исполнили предусмотренные законом сроки переселения людей, и не обеспечили контроль за действиями подрядчиков, выполнявших строительные работы. Все это выяснилось во время плановой прокурорской проверки.

По итогам рассмотрения представления нарушения закона устранены, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, говорится в релизе.

Сейчас ситуация по переселению жителей из аварийных объектов находится на постоянном контроле органов прокуратуры. Кроме того в Удмуртии теперь действует региональный штаб по вопросам реализации нацпроектов, касающихся строительства, реконструкции и капитального ремонта.

В Удмуртии, по данным правительства республики, в 2021 году из аварийного жилья переехали 839 человек, проживавших на 11 тысяч кв. м. До 2024 года должны быть расселены еще 93 тысячи кв. м непригодного фонда, при этом на новые квартиры смогут претендовать 6,5 тысячи человек.