В Уфе при воспламенении в цеху пострадали две сотрудницы завода

Сегодня утром в Уфимском моторостроительном производственном объединении произошел хлопок и воспламенение парогазовоздушной смеси. В это время две сотрудницы цеха выполняли струйную промывку деталей бензином. С ожогами различной степени их госпитализировали в больницу.

Врачи оценивают состояние 46 и 30-летней женщин как тяжелое.

Следственный комитет, прокуратура и Гострудинспекция РБ сейчас устанавливают причины и обстоятельства несчастного случая. Будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и пожарной безопасности. К расследованию подключились и специалисты МЧС РБ. Назначен комплекс необходимых экспертиз.

После проверки будет принято процессуальное решение.

На заводе уже заявили, что окажут всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.