Врач назвал риски и противопоказания для купания в проруби

В связи с эпидемиологической ситуацией и распространением штамма "омикрон" при купании в проруби для человека возникает дополнительный серьезный риск. Об этом сообщил главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

- Высочайшая заразность нового штамма делает заражение даже на открытом воздухе весьма вероятным. А вместе с серьезным переохлаждением это может вылиться в тяжелое заболевание с непредсказуемым исходом , - предупредил доктор.

Александр Муравец назвал абсолютные противопоказания для купания в проруби. Это любые болезни мочеполовой сферы, особенно почек, даже незначительные заболевания легких и бронхов, любые лихорадочные состояния и недомогания, кожные заболевания. Также врач предупредил, что купание в проруби недопустимо для детей и беременных женщин.

- Купание в проруби не стоит рассматривать как закаливание, - отметил доктор. - Закаливание подразумевает постепенность, непрерывность, общедоступность. Ледяное купание раз в году не соответствует этому ни по одному пункту. Для неподготовленных людей все это довольно опасно.

Кстати

В Самаре будет работать одна крещенская купель на Полевом спуске с 18 по 19 января. На месте будут дежурить спасатели и медики.