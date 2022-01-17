На Алтае ушел в отставку министр сельского хозяйства

В Алтайском крае с 18 января уходит в отставку министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. Об этом сообщил губернатор края Виктор Томенко.

- Александр Николаевич написал заявление по собственному желанию, - отметил глава региона на оперативном совещании в краевом правительстве. - Вместо него исполнять обязанности министра сельского хозяйства с 18 января будет его заместитель Сергей Межин.

Александр Чеботаев возглавлял сельскохозяйственное ведомство Алтайского края почти 14 лет. 11 апреля 2008 года он был назначен начальником Главного управления сельского хозяйства, а с 1 января 2017 года, когда ГУСХ было преобразовано в министерство, стал министром.

За многолетнюю работу и связи с увольнением 58-летний Чеботаев удостоен звания заслуженного работника органов государственного и муниципального управления Алтайского края.

Справка "РГ"

Александр Чеботаев родился 7 ноября 1963 года в селе Чистюнька Топчихинского района Алтайского края. После окончания агрономического факультета Алтайского сельскохозяйственного института в Барнауле в 1986 году он вернулся в родной район и устроился агрономом в колхоз им. Н. К. Крупской. За 35 лет трудовой деятельности он прошел путь от простого агронома до министра сельского хозяйства одного из крупнейших аграрных регионов страны.