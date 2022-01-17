На Алтае ушел в отставку министр сельского хозяйства

Новости

Под Екатеринбургом развернут лабораторию для выявления "омикрона" 10:00
В ФАС рассказали о новом порядке формирования цен на электроэнергию 10:00
Андрей Золотарев подписал эксклюзивный контракт с кинокомпанией "Марс Медиа" 10:00
Петербуржцев предупредили об усилении гололедицы 09:59
В Москве иномарка сбила женщину с ребенком 09:47
МИД Бразилии наградил медалью правнучку писателя Лескова 09:42
В КБР вновь заключили под стражу организатора восхождения на Эльбрус 09:41
В Балашихе у наркодилера изъяли свыше двух килограммов мефедрона 09:37
На Урале создадут приложение для измерения благополучия 09:37
Власти Москвы расширили программу льготного лекарственного обеспечения 09:36
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф 07:55
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения от "Ванкувера" 07:47
Эксперты "Вектора" оценили живучесть "омикрона" на различных поверхностях 07:40
Первые заразившиеся "омикроном" выявлены в Бурятии и Красноярске 06:50
Вильфанд пообещал москвичам аномальное тепло и метели в начале недели 06:08
Прожившему несколько дней в аэропорту мужчине нашли работу в Магадане 05:46
Более 60 процентов сербов поддержали внесение изменений в конституцию 05:18
Северная Корея запустила две баллистические ракеты 04:38
Инфекционист Поздняков: "Омикрон" вызывает у детей тяжелый бронхит 03:58
Гинцбург напомнил о смертельной опасности "живой вакцины" от COVID-19 03:14
Врач Нина Аслам назвала неожиданный симптом "омикрон"-штамма 02:35
Почти три тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури 01:57
"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностях 01:30
Помощник президента США Салливан анонсировал новые контакты с Россией 01:05
Движение судов в Босфорском проливе нормализовалось 00:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 09:36
Рубрика: Власть

На Алтае ушел в отставку министр сельского хозяйства

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края
Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края

В Алтайском крае с 18 января уходит в отставку министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. Об этом сообщил губернатор края Виктор Томенко.

Фото: Администрация Минераловодского городского округа
Глава Минвод ушел в отставку из-за перенесенного коронавируса

- Александр Николаевич написал заявление по собственному желанию, - отметил глава региона на оперативном совещании в краевом правительстве. - Вместо него исполнять обязанности министра сельского хозяйства с 18 января будет его заместитель Сергей Межин.

Александр Чеботаев возглавлял сельскохозяйственное ведомство Алтайского края почти 14 лет. 11 апреля 2008 года он был назначен начальником Главного управления сельского хозяйства, а с 1 января 2017 года, когда ГУСХ было преобразовано в министерство, стал министром.

За многолетнюю работу и связи с увольнением 58-летний Чеботаев удостоен звания заслуженного работника органов государственного и муниципального управления Алтайского края.

Справка "РГ"

Александр Чеботаев родился 7 ноября 1963 года в селе Чистюнька Топчихинского района Алтайского края. После окончания агрономического факультета Алтайского сельскохозяйственного института в Барнауле в 1986 году он вернулся в родной район и устроился агрономом в колхоз им. Н. К. Крупской. За 35 лет трудовой деятельности он прошел путь от простого агронома до министра сельского хозяйства одного из крупнейших аграрных регионов страны.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

Главное сегодня

В Кремле назвали НАТО "орудием конфронтации"
Гинцбург напомнил о смертельной опасности "живой вакцины" от COVID-19
Эксперты "Вектора" оценили живучесть "омикрона" на различных поверхностях
Первые заразившиеся "омикроном" выявлены в Бурятии и Красноярске
Вооруженные бандиты отобрали у вдовы Градского 100 миллионов рублей
Песков: РФ настаивает на прямом ответе на предложения по гарантиям безопасности
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом