На Алтае задержали проповедника запрещенной секты "Свидетели Иеговы"

В Республике Алтай Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту организации запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы".

45-летний местный житель - руководитель организации задержан, с ним работают следователи.

По данным следствия, несмотря на то что деятельность подобных религиозных объединений в России запрещена, житель Республики Алтай продолжал руководить местным филиалом организации и вербовал в ячейку новых членов.

- В целях конспирации он определял места и способы проведения собраний посредством программного обеспечения для видеозвонков через интернет, а также руководил проведением собраний, принимал в них непосредственное участие, проповедуя религию "Свидетелей Иеговы", - сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Следователи совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Алтай провели обыски по месту жительства участников запрещенной религиозной организации, были изъяты электронные средства связи, запрещенная литература и иные значимые для уголовного дела предметы и документы.

Отмечается, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.