На Алтае задержали проповедника запрещенной секты "Свидетели Иеговы"

В Республике Алтай Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту организации запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
45-летний местный житель - руководитель организации задержан, с ним работают следователи.
По данным следствия, несмотря на то что деятельность подобных религиозных объединений в России запрещена, житель Республики Алтай продолжал руководить местным филиалом организации и вербовал в ячейку новых членов.
- В целях конспирации он определял места и способы проведения собраний посредством программного обеспечения для видеозвонков через интернет, а также руководил проведением собраний, принимал в них непосредственное участие, проповедуя религию "Свидетелей Иеговы", - сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
Следователи совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Алтай провели обыски по месту жительства участников запрещенной религиозной организации, были изъяты электронные средства связи, запрещенная литература и иные значимые для уголовного дела предметы и документы.
Отмечается, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.