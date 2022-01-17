На Алтае задержали проповедника запрещенной секты "Свидетели Иеговы"

Новости

Сервис MyHeritage оштрафован за отказ локализовать данные россиян 14:17
Глава ОКР назвал медальный план на Олимпиаду в Пекине 14:17
Астрахани присвоят звание "Город трудовой доблести" 14:16
МЧС: В этом году резко вырастет число легальных крещенских купелей 14:16
В Индонезии объявили имя новой столицы 14:08
Фото: В Москве прощаются со вдовой Мягкова Анастасией Вознесенской 14:02
В "ЕР" назвали причину переноса законопроекта о QR-кодах 14:02
В ближайшие часы в Москве резко усилится ветер 13:59
Воробьев поручил упростить запись к врачам в Подмосковье 13:58
Собянин: 134 школы и детсада построят в Москве за 2022-2024 годы 13:53
"Аэрофлот" с 22 января полностью восстановит перелеты в Казахстан 13:46
Конституционные реформы помогут Сербии быстрее интегрироваться в ЕС 13:38
Прививать подростков от коронавируса хотят вакциной в виде капель 13:37
У Леонида Куравлева началось обширное поражение легких 13:35
Генконсульство РФ в Алма-Ате возобновит прием 24 января 13:34
Возбуждено уголовное дело после аварии на переходе у МГУ 13:13
Песков оценил возможность новых указаний регионам по борьбе с "омикроном" 13:05
В аэропорту Минска пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП 13:03
Лукашевич назвал ОБСЕ неподходящей площадкой для дискуссий о гарантиях безопасности 13:03
"Бессмертный полк" России запустил конкурс памяти Василия Ланового "Пробуждая сердца" 12:59
Надаль считает ситуацию с визой Джоковича бардаком 12:49
Песков: Подготовка визита Путина в Пекин продолжается 12:49
Песков: Просьба Эстонии к НАТО доказывает обоснованность опасений России 12:46
Татьяна Тарасова выписана из больницы 12:43
Мошенники, обманувшие ветерана Василия Пронина, предстанут перед судом 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 13:48
Рубрика: Происшествия

На Алтае задержали проповедника запрещенной секты "Свидетели Иеговы"

Текст: Наталья Граф

В Республике Алтай Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту организации запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы".

Житель Красноярского края возродил запрещенную секту "Свидетели Иеговы"

45-летний местный житель - руководитель организации задержан, с ним работают следователи.

По данным следствия, несмотря на то что деятельность подобных религиозных объединений в России запрещена, житель Республики Алтай продолжал руководить местным филиалом организации и вербовал в ячейку новых членов.

- В целях конспирации он определял места и способы проведения собраний посредством программного обеспечения для видеозвонков через интернет, а также руководил проведением собраний, принимал в них непосредственное участие, проповедуя религию "Свидетелей Иеговы", - сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Следователи совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Алтай провели обыски по месту жительства участников запрещенной религиозной организации, были изъяты электронные средства связи, запрещенная литература и иные значимые для уголовного дела предметы и документы.

Отмечается, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай Горно-Алтайск

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
Правительство Коми ушло в отставку
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"
На портале госуслуг появился новый сервис
Гинцбург напомнил о смертельной опасности "живой вакцины" от COVID-19
Бастрыкин: Число дел о преступлениях экстремистской направленности выросло
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников