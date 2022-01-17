Первые заразившиеся "омикроном" выявлены в Бурятии и Красноярске

Новый штамм коронавируса "омикрон" обнаружен у пяти человек в Красноярске. Как рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, инфицированные прилетели из-за рубежа.

Проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. В частности, устанавливаются лица, контактировавшие с зараженными.

В Бурятии "омикрон" выявили у четырех человек. Это трое взрослых и один подросток 15 лет, сообщили в местном Роспотребнадзоре. Регистрируется рост заболеваемости COVID-19.

Чаще всего коронавирус выявляется у подростков, молодежи, работающих взрослых людей. В стационарах находятся 803 пациента, занято 79 процентов коечного фонда. На амбулаторном лечении сейчас 1632 человека, пишет РИА Новости.