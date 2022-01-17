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17.01.2022 10:35
Рубрика: Общество

Психологи назвали лучший зимний спорт для борьбы со стрессом

Текст: Наталья Граф (Томск)

Томские психологи рекомендуют горожанам посещать катки для борьбы со стрессом. Катание на коньках повысит настроение и поможет выработать уверенность в себе.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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- Особенно полезно кататься на открытых катках, - сообщает Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Томской области. - В небольшой мороз увеличивается концентрация в воздухе отрицательных ионов, а это дополнительно придает бодрости и хорошо тонизирует нервную систему.

Отмечается, что катание на льду снижает появление страха от неудач перед неизвестными людьми. Ведь тренировки на катке дают возможность контролировать свое тело, сделать его послушным и управляемым. По словам психологов, любители проводить досуг на катке становятся спокойнее. У них исчезает страх оказаться в неловкой ситуации от внезапного падения.

Помимо этого катание на льду поможет укрепить иммунитет, оздоровить сердечно-сосудистую и дыхательную системы. А еще отличный способ профилактики гипертонии.

- Во время активного движения раскрываются мелкие периферические сосуды, расположенные в руках и ногах. Кровь заполняет их, и благодаря этому мягко и естественно снижается артериальное давление, - объясняют врачи.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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