Рыбаки на Красноярском водохранилище отравились угарным газом

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух рыбаков на льду Красноярского моря. Признаков криминальной смерти не обнаружено, назначены экспертизы, сообщили сегодня в региональном главке СК РФ.

Информация о найденных в палатке на льду водохранилища телах поступила в правоохранительные органы 16 января. Установлено, что двое жителей Минусинска - мужчины 49 и 66 лет - накануне отправились на лед недалеко от села Восточное Краснотуранского района. Мужчины поставили палатку, чтобы греться во время зимней рыбалки, и для отопления использовали газовую печь. Через некоторое время рыбаки перестали выходить на связь с близкими.

При осмотре места происшествия следователи обнаружили, что дымоход печи не плотно прилегает к трубе, и угарный газ мог попадать в палатку. Вероятно, это и стало причиной смерти - мужчины отравились продуктами горения. Проверка продолжается.