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17.01.2022 10:42
Рубрика: Происшествия

Рыбаки на Красноярском водохранилище отравились угарным газом

Текст: Дмитрий Машуков

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух рыбаков на льду Красноярского моря. Признаков криминальной смерти не обнаружено, назначены экспертизы, сообщили сегодня в региональном главке СК РФ.

Фото: Управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия
В Красноярском крае рыбаки отравились продуктами горения

Информация о найденных в палатке на льду водохранилища телах поступила в правоохранительные органы 16 января. Установлено, что двое жителей Минусинска - мужчины 49 и 66 лет - накануне отправились на лед недалеко от села Восточное Краснотуранского района. Мужчины поставили палатку, чтобы греться во время зимней рыбалки, и для отопления использовали газовую печь. Через некоторое время рыбаки перестали выходить на связь с близкими.

При осмотре места происшествия следователи обнаружили, что дымоход печи не плотно прилегает к трубе, и угарный газ мог попадать в палатку. Вероятно, это и стало причиной смерти - мужчины отравились продуктами горения. Проверка продолжается.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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