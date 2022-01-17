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17.01.2022 16:18

Segezha Group увеличивает объемы перевозок внутренним водным транспортом

Транспортировка лесосырья по внутренним водным артериям занимает важное место в системе логистики Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК "Система"). Так, в навигацию 2021 года лесозаготовительные активы отгрузили более 1,2 млн кубометров леса.
Фото: Дирекция по связям с общественностью Segezha Group Фото: Дирекция по связям с общественностью Segezha Group
Фото: Дирекция по связям с общественностью Segezha Group

План перевозок по воде 2021 года в СЗФО (Республика Карелия, Архангельская и Вологодская области) перевыполнен на 14 процентов и составил 512 тыс. кубометров лесоматериалов. В Красноярском крае, согласно плановым показателям, доставили на переработку 745 тыс. кубических метров круглого леса.

Навигация Segezha Group проходила по Беломорско-Балтийскому и Волго-Балтийскому каналам, Северо-Двинской водной системе, по акватории Онежского и Ладожского озер, рекам Енисей и Ангара.

"Благодаря грамотной организации работы и оперативному взаимодействию с производством по водным перевозкам компанией получены высокие результаты. По сравнению с другими видами транспортной логистики это наиболее оптимальный способ доставки лесных грузов, транспортировка по воде ограничена только сезонностью. Все суда компании оснащены новейшим погрузочным оборудованием, на погрузке-разгрузке работают профессионалы, которые обеспечили все перерабатывающие предприятия компании сырьем в полном объеме", - говорит директор по логистике Segezha Group Андрей Юдин.

Благодаря консолидации ООО "Интер Форест Рус" в конце прошлого года холдинг увеличил собственный флот в Сибири. В дополнение к активу ЛЛДК №1 в Красноярском крае, состоящему из 30 барж и буксиров, появилось ООО "Верхнеленское речное пароходство" в Иркутской области - в него входят 98 грузовых судов. География навигации холдинга тоже расширилась - за счет реки Лена.

В прошлом году ООО "Верхнеленское речное пароходство" отгрузило на лесоперерабатывающие предприятия 950 тыс. кубометров.

"За всю историю судоходства нами впервые было завезено рекордное количество кубометров древесины для лесоперерабатывающих предприятий. Это наш самый высокий показатель, как в плане лесозаготовки, так и вывозки леса по реке. Кроме того, Верхнеленское пароходство активно участвует в северном завозе: за лето в северные города Приангарья было доставлено около 49 тысяч тонн угля для нужд населения, а для строительства газопровода "Сила Сибири" - более 140 тысяч тонн технического груза. В 2021 году благоприятные гидрологические условия в Иркутской области позволили судам все лето ходить по реке Лене с полной загрузкой, а затяжная осень значительно продлила навигационный период", - отмечает Алексей Шерстянников, генеральный директор ООО "Верхнеленское речное пароходство" Segezha Group.

Справка

Segezha Group - один из ключевых российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Группа - среди крупнейших лесопользователей не только в России, но и в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,2 млн га, а объем расчетной лесосеки - 23,6 млн кубических метров (с учетом ПИП - приоритетных инвестиционных проектов). 82 процента потребностей компании в древесине обеспечивается за счет собственных ресурсов. 83 процента лесных участков сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации.

Во всех лесных активах внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе интенсивной модели. Segezha Group занимает первое место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе ей принадлежит второе место - по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также пятое - по производству большеформатной березовой фанеры.

Холдинг - на третьем месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. География активов охватывает 14 государств, при этом основное производство находится в России. Продукция реализуется более чем в 100 странах. На предприятиях Группы трудятся около 20 тыс. человек.

Подробнее - на сайте.

Материал подготовлен Дирекцией по связям с общественностью Segezha Group

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