Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заболел коронавирусом

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 17 января получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Как сообщает его официальный Telegram-канал, глава региона переносит заболевание в легкой форме и продолжает работать дистанционно.

По данным областного оперативного штаба, за сутки в Кузбассе выявлено 274 случая заражения коронавирусной инфекцией. Восемь пациентов скончались.

Всего медицинскую помощь получают 5 986 пациентов с этим диагнозом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней изоляции находится 5 050 человек.