В Хакасии выявили несколько случаев инфицирования штаммом "омикрон"

Три случая заболевания новым штаммом COVID-19 зафиксированы в Республике Хакасия. Установлено также, что инфицированные "омикроном" контактировали с 72 гражданами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как рассказали в правительстве республики, все заболевшие лечатся на дому под наблюдением врачей.

По данным на 17 января, за последние сутки в Хакасии подтверждено 105 новых случаев инфицирования коронавирусом. Большинство - в столице республики Абакане, в городе Саяногорске, в Аскизском районе и Черногорске.

Добавим, в конце минувшей недели в регионе прошло заседание оперативного штаба по коронавирусу, посвященное подготовке к новой волне COVID-19 в связи с распространением штамма "омикрон". Ранее минздрав республики провел расчеты. Они показали, что в случае резкого всплеска заболеваемости в регионе ведомство сможет за несколько дней подготовить более тысячи дополнительных коек для ковидных пациентов. Сейчас общий коечный фонд - около 680 коек.

Напомним, новый штамм коронавируса обнаружен и в других регионах Сибири, в том числе в Иркутской области, Красноярском крае, Туве, Бурятии.