В Новосибирске создали антенну для снарядов и беспилотников

Новосибирские ученые разработали торцевую антенну дипольного вида, предназначенную для снарядов и беспилотников. Она работает в диапазоне сверхвысоких частот.

Антенна легко закрепляется как на корпусе автомобилей, дронов или курьерских роботов, так и внутри внешней оболочки устройств. При этом возможности бесперебойной работы на сверхвысокой частоте полностью сохраняются.

- Отличием от аналогов является способ питания антенны - от круглого волновода, - объясняет профессор кафедры радиоприемных и радиопередающих устройств НГТУ НЭТИ Анатолий Горбачев. - Достоинством этого подхода является возможность расположить волновод в носителе (маленький снаряд или ракета) таким образом, чтобы излучающая часть была направлена по линии полета.

По словам ученых, использование новой торцевой антенны уменьшит размер ракет и снарядов. Благодаря этому можно увеличить количество взрывчатого вещества либо оснастить оружие дополнительными электронными модулями.

Отмечается, что разработка сибирских инженеров вошла в топ-100 лучших изобретений России 2021 года.