В Новосибирске загорелся автобус с 35 пассажирами

Новосибирские следователи начали проверку инцидента с пассажирским автобусом, который загорелся, следуя по маршруту. Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, это произошло в Ленинском районе города на улице Немировича-Данченко.

Пассажиры и водитель смогли вовремя эвакуироваться из салона, пострадавших нет. Автобус же оказался полностью охвачен огнем. На месте работают следователи, которые должны выяснить все причины и обстоятельства случившегося.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о возгорании автобуса поступило на пульт дежурного в 06.50 по местному времени. В салоне находилось 35 человек. В 07.06 огонь удалось локализовать, а в 07.22 пожар был полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров