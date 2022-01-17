В Новосибирской области усилили режим работы ковидных кол-центров

Губернатор Андрей Травников провел оперативное совещание в правительстве Новосибирской области. Один из главных вопросов - обеспечение мер по противодействию коронавирусной инфекции.

На минувшей неделе глава региона поручил усилить мощности кол-центров сферы здравоохранения. Как доложили министр здравоохранения области Константин Хальзов и руководитель Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов, в основных кол-центрах - службах 112 и 124 - работали минимум по сто операторов. 17 января звонки по многоканальной линии "112" принимали 116 сотрудников, среднее время ожидания дозвона составило пять секунд.

По данным руководителей ведомств, учреждения здравоохранения работают в режиме повышенной готовности. За прошедшую неделю служба скорой помощи осуществила 16222 выезда к пациентам. Продолжается массовая вакцинация от COVID-19 - всего в регион поступило 1,72 миллиона доз комплектов вакцины. Первым компонентом на утро понедельника привиты 1,4 миллиона человек, законченный курс вакцинации имеют 1,3 миллиона жителей области.

За последние сутки зарегистрировано 230 случаев заболевания "короной", госпитализированы 43 пациента с подозрением на COVID-19 и внебольничную пневмонию. Общий коечный фонд в области составляет 4135 коек, остаются свободными - 1650 коек.

Андрей Травников потребовал от руководства здравоохранения подготовиться к приходу новой волны коронавирусной инфекции.

Справка "РГ"

В 2020 году на базе "Служба 112" создана многоканальная "горячая" линия для граждан по вопросам, которые связаны с коронавирусом. Эта линия интегрирована с единым для всей страны номером - 122. С 2021 года в работу внедрен робот Николай, который осуществляет прием вызовов на дом и запись к врачу. Также жители Новосибирской области могут записаться на прием или вызвать врача самостоятельно через портал "Госуслуги".