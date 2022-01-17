В Приангарье школьник съехал с горки и попал в колодец канализации

В Тайшете 10-летний мальчик, скатившись с ледяной горки, провалился в открытый канализационный колодец. Ребенок госпитализирован. Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств случившегося - речь может идти о халатности, сообщили сегодня в управлении Следственного комитета по Иркутской области.

Инцидент произошел 16 января недалеко от школы № 85. Катавшийся на горке ребенок упал в колодец канализации. Вскоре мальчика вытащили из люка и доставили в одно из медицинских учреждений города. Сейчас жизнь и здоровье школьника вне опасности.

Следователям предстоит выяснить причины и обстоятельства ЧП, дать оценку действиям должностных лиц, отвечающих за обслуживание коммунальной инфраструктуры в указанном районе. Прокуратура тоже проводит проверку, добавили в надзорном ведомстве.