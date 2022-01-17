Дебошир принес извинения за скандал в московском автобусе

Мужчина, устроивший скандал в московском автобусе и назвавший себя дагестанцем, принес извинения. Об этом сообщили РИА Новости.

Ранее в соцсетях появился ролик, в котором этот человек оскорбляет других пассажиров автобуса в Москве, позволяя себе резкие высказывания по поводу их национальности. На видео отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов, заявивший, что поведение мужчины должны оценить правоохранительные органы, а сам он должен извиниться.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело за возбуждение ненависти или вражды. 29-летний подозреваемый был найден в Калужской области. На допросе в полиции он заявил, что в автобусе произошел словесный конфликт, и он был резок в высказываниях в сторону русской нации, о чем искренне сожалеет.

Глава Дагестана считает, что молодой человек должен принести извинения не только тем, кого оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых пытался выступить.