Карта: В Чечне появится маршрут по главным горным туристическим местам

Власти Чеченской Республики заявили о планах проложить единый маршрут через все основные горные туристические точки региона. Он создается с учетом уже имеющихся и готовящихся к строительству баз отдыха. Корреспондент "РГ" выяснил, какие главные чеченские природные и исторические достопримечательности смогут увидеть любители активного отдыха на этом маршруте.

Начнется он на горнолыжном курорте "Ведучи", строительство которого, без сомнения, главный на данный момент проект в туристической отрасли региона. Сейчас канатная дорога работает только на южном склоне хребта Данедук, где снег держится не слишком долго. Свой пилотный сезон в 2018 году курорт завершил уже пятого марта.

На тот момент здесь построили базовые объекты горнолыжной инфраструктуры - четырехместную кресельную канатную дорогу пропускной способностью 1200 человек в час, трассу длиной около одного километра, детский парк с конвейерным подъемником, безопорную канатную дорогу с учебным склоном, сервис-центр активных видов отдыха, службу проката. Затем здесь появилась самая протяженная искусственная трасса в мире длиной 960 метров. Ее пластиковое покрытие позволяет кататься на лыжах и сноуборде в любое время года и вне зависимости от погоды.

Инфраструктуру горного комплекса решили развивать с прицелом на всесезонный отдых. Сейчас здесь есть тир для лучников, небольшой кинотеатр, зал караоке. На прокат можно взять велосипеды и самокаты, можно также отправиться в джип-тур по достопримечательностям.

Продолжится функционирование "Ведучи" и как горнолыжного курорта. Госкомпания Кавказ.РФ построит на северном склоне хребта Данедук семь трасс общей протяженностью 8,7 километра и три канатные дороги. Проектирование объектов уже завершено. Новую зону катания планируется открыть в следующем зимнем сезоне. Северный и южный склоны соединит гигантская канатная дорога длиной 4,4 километра. Подобных подъемников в мире чуть больше 10.

Следующая точка на маршруте - село Тазбичи. Опытные велосипедисты могут арендовать двухколесный транспорт в "Ведучи" и отправиться на прогулку к поселку в сопровождении гида, который покажет лучшие места для фото или пикника. По пути туристы увидят старые боевые башни, мертвый город Эткали и мечеть.

- Далее маршрут идет через горный перевал по Шаройскому району, где у нас огромное количество боевых и жилых башен. Кроме того, здесь проложили хорошую дорогу из Грозного, открыли ее в прошлом году. Из Шароя путь лежит в Нохчи-Келой, где находится один из самых больших водопадов республики, - рассказал корреспонденту "РГ" директор департамента развития туризма, реализации программ и проектов минтуризма ЧР Мед Атиев. - Затем отправляемся в селение Макажой и оттуда к озеру Кезеной-Ам, в двух километрах от которого располагается очень интересный объект - отреставрированный древний город стражников Хой.

В цитадели восстановили 136 жилых помещений и 37 арочных загонов, две боевые и четыре полубоевые башни, а также мечеть, построенную еще Хромым Тимуром. Возраст некоторых памятников архитектуры достигает почти 700 лет. Кстати, частью "Золотого кольца Чечни" станет первый маркированный пешеходный маршрут в республике протяженностью 24 километра. Его конечные точки - спортивно-туристический комплекс "Кезеной-Ам" с несколькими гостиницами и Нохчи-Келойский водопад высотой 54 метра, недалеко от которого располагается турбаза. Гости региона прогуляются по Чеберлойскому каньону и вдоль русла реки Ачалойн-ахк.

Примечательно, что маршрут пролегает по местности Нашха, которая считается прародиной чеченцев. Несколько лет назад в регионе решили восстановить существовавший до 1944 года Галанчожский район. Он обезлюдел после депортации чеченцев и ингушей - в советские годы здесь запрещалось селиться.

Когда началось возрождение района, появилась первая асфальтированная дорога к местности Нашха и озеру Галанчож общей протяженностью более 50 километров. Сейчас власти республики построили и реконструировали 230 километров трасс. Район богат уникальными памятниками архитектуры - здесь около 250 объектов. В прошлом году реставрация завершилась в трех башнях местного историко-археологического комплекса Хайбах.

- Сейчас в районе строятся две базы отдыха. Одна уже функционирует, на ее территории располагается пять домиков, - сообщил Мед Атиев. - Вторая находится в селении Пешха - здесь возводятся ресторан и гостевые домики.

Как добавил директор департамента, разработкой маршрута занимаются специалисты минтуризма, при этом они учитывают наличие рекреационной инфраструктуры по пути следования гостей региона.

Кстати

В общей сложности протяженность единого маршрута составит около 240-250 километров. Частично его можно проехать на автомобиле, однако там, где не пройдет легковушка, придется пересесть на внедорожники - в республике есть фирмы, которые устраивают джип-туры. При этом к некоторым достопримечательностям ведут только пешеходные тропы. Есть и такие объекты, которые не находятся прямо на маршруте, но могут заинтересовать туристов - до них также придется добираться пешком.