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17.01.2022 16:07
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал предполагаемого убийцу годовалого ребенка в Кисловодске

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Жителя Кисловодска, которого обвинили в жестоком убийстве грудного ребенка, заключили под стражу на период следствия. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Ставропольскому краю, ведомство обратилось к суду с таким ходатайством и но было удовлетворено.

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- В рамках расследования уголовного дела следователь СК России задержал мужчину. Сегодня судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

В убийстве обвиняют 54-летнего сожителя няни, с которой родители погибшего регулярно оставляли малыша. В ближайшее время он пройдет комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, чтобы оценить его вменяемость.

Уголовное дело возбуждено по пунктам "в" и "д" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью". Мужчине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Как ранее сообщала "РГ", тело полуторагодовалого ребенка с множественными ножевыми ранами обнаружили на лестничной клетке в подъезде одного из общежитий Кисловодска. Подозреваемого задержали по горячим следам, им оказался 54-летний местный житель, который скрывался у своей матери.

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