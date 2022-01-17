В Северной Осетии выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон"

Штамм коронавируса "омикрон" впервые зафиксировали на территории Северной Осетии. Как сообщил на совещании в республиканском правительстве руководитель управления Роспотребнадзора региона Алан Тибилов, за сутки выявлены два больных COVID-19 с новым штаммом.

- Зафиксированы два случая заражения штаммом "омикрон", но пока на территории республики доминирует индийский вариант "дельта", - отметил Тибилов. - В целом ситуация в республике на прошедшей неделе была стабильна.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло тем временем поручил готовиться к росту заболеваемости COVID-19 в регионе. Минздраву и Роспотребнадзору он поручил подготовить конкретные предложения на этот случай.

По данным на 16 января в республике выявили 32 069 случаев заболевания COVID-19, 72 из них за последние сутки. Скончались за все время пандемии 1029 человек.