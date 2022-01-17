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17.01.2022 16:38

Виктор Бударин назначен и.о. управляющего Ингушским отделением Сбербанка

На должность исполняющего обязанности управляющего Ингушским отделением Сбербанка назначен Виктор Бударин, работающий в команде Сбербанка с 2012 года. Ранее Виктор Сергеевич занимал руководящие позиции в Ярославском, Костромском и Краснодарском отделениях Сбербанка.
Фото: Пресс-служба ЮЗБ ПАО Сбербанк Фото: Пресс-служба ЮЗБ ПАО Сбербанк
Фото: Пресс-служба ЮЗБ ПАО Сбербанк

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

"Сбер в Республике Ингушетия остается лидером финансового сектора и активно развивает клиентоцентричную экосистему. Виктор Бударин, обладая необходимыми компетенциями и разносторонним опытом работы в нескольких регионах страны, продолжит комплексное развитие Сбера в Республике. В новой должности он займется расширением отраслевых рынков, совместным с правительством и бизнесом Ингушетии развитием безналичной инфраструктуры и цифровых сервисов Сбера".

До начала работы в Сбербанке Виктор Сергеевич более 18 лет проходил службу в федеральных органах налоговой полиции, службе по контролю за оборотом наркотиков и в Управлении Министерства внутренних дел по Ярославской области. Отличается высокой работоспособностью, умением быстро адаптироваться к изменениям и ориентацией на результат.

Виктор Бударин женат. В свободное время увлекается горными лыжами и активно путешествует.

Ранее занимавший должность управляющего Ингушским отделением Тимур Борисович Шадыжев продолжит работу в Юго-Западном банке и сконцентрируется на развитии корпоративно-инвестиционного бизнеса в Республике.

Пресс-релиз подготовлен пресс-службой ЮЗБ ПАО Сбербанк

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