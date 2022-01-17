Четверть тонны песка и коньки: Как петербуржцы справляются с гололедом

За перепадами температуры в Северной столице следят сейчас даже те, кто довольно равнодушен к сводкам метеорологов. В Петербурге оттепель периодически сменяется похолоданиями, это приводит к тому, что весь город превращается в один большой каток.

Наледь наступает

На портале "Наш Санкт-Петербург", созданном для обращений граждан, аврал. Петербуржцы массово оставляют сообщения о наледи на улицах.

"Сплошной ровный каток (гололед) на ул. Корпусная к Большой Зеленина. Просьба посыпать песком, раз снег вовремя не убрали", - сигнализирует Анастасия С. коммунальным службам Петроградского района.

Улица Корпусная. Фото: Портал "Наш Санкт-Петербург"

"Гололед на придомовой территории, из парадной невозможно выйти, можно только выкатиться. Дворников нет вообще, УК бездействует", - негодует Наталья С. с улицы Заречной, что в Парголово.

Улица Заречная. Фото: Портал "Наш Санкт-Петербург"

"В Красносельском районе гололед. У жилых домов и магазинов не посыпано песком. Можно кататься на коньках. Моя мама сломала руку", - рассказывает Анастасия М. о ситуации на Ленинском проспекте.

Во дворах на Ленинском проспекте. Фото: Портал "Наш Санкт-Петербург"

Даже в центре города, на Невском проспекте и прилегающих улицах, прохожие старательно держат баланс, чтоб не упасть. Особенно сложно туристам, которые параллельно пытаются уделить внимание городским достопримечательностям.

Водоотвод не успел

В комитете по благоустройству Петербурга призывают сообщать о самых скользких адресах по телефону: 314-60-13. Звонки принимаются круглосуточно.

В ведомстве объясняют ситуацию непростыми погодными явлениями. С начала зимы в Петербурге выпало 130 сантиметров осадков. Это для города очень много. Снегопады сменились резким потеплением, сугробы, которые физически не успели вывезти, начали таять.

Потом погода преподнесла новый сюрприз в виде похолодания. И вся вода, которую не успели отвести через ливневку, в строгом соответствии с законами физики превратилась в лед.

По данным жилищного комитета Петербурга, во дворах самая напряженная ситуация сложилась в Центральном и Невском районах.

Коммунальные службы в усиленном режиме вывозят снег. Так в минувшие выходные в снегоплавильные пункты отправлено свыше 3.5 тысячи кубометров снега. Кроме того, 15 и 16 января только во дворах насыпано 1,3 тысячи тонн песко-соляной смеси.

Песок от жителей

Между тем некоторые жители Петербурга решили не ждать милости от коммунальных служб и сами стали посыпать свои дворы. Так, в микрорайоне Коломна (Адмиралтейский район) местные жители приобрели четверть тонны песка и посыпали улицы в своих дворах. Акцию горожане назвали "Пропесочка".

Некоторые петербуржцы не только посыпали свои дворы песком, но и самостоятельно взялись за уборку наледи.

Нашлись и те, кто в эти непростые для города времена встал на коньки. В одном из жилых комплексов дети катаются прямо по тротуару. "Зато бесплатно и без QR-кодов", - комментируют жильцы.

Прогноз погоды пока не радует. Накануне вечером почти все стихийные катки растаяли, но ночью температура вновь перешагнула через ноль, поэтому гололед никуда не делся. Температурные качели ожидаются и на этой неделе.

И все же, несмотря на сложную ситуацию на улицах, горожане не падают духом. Петербург - особенный город, его жители могут найти красоту даже в неубранном снеге и говорят об этом стихами.