Циклон "Герхильд" обесточил более 400 фонарей в Калининграде

Штормовой ветер, прошедший в Калининградской области в ночь с 16 на 17 января, повалил в регионе десятки деревьев и обесточил 420 уличных фонарей.

Как сообщили в администрации Калининграда, к утру на городских улицах обнаружено около десяти поваленных деревьев. Три из них упали на проезжую часть, одно на автомобиль, три - на частные дома. Одно дерево перегородило проезд в городскую больницу №2. Ураган также разрушил этаж нежилого здания на улице Гагарина на частной территории.

Список продолжает пополняться. Пострадавших нет. Распилом и вывозом упавших стволов заняты сотрудники специализированной муниципальной организации.

В области циклоном "Герхильд" повалены десятки деревьев, точное количество устанавливается, очевидцы постоянно сообщают о новых случаях. В частности, дерево перегородило старую трассу на Зеленоградск. В Янтарном ветер повалил электрический столб, перекрывший проход к местной поликлинике.

Накануне ГУ МЧС распространило штормовое предупреждение, по данным синоптиков, усиление юго-западного ветра прогнозировалось до 25-27 метров в секунду.