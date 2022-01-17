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17.01.2022 21:18
Рубрика: Культура

МХТ им. Чехова привезет в Петербург лучшие спектакли 2021 года

Текст: Инга Бугулова
МХТ им. Чехова покажет в Петербурге три спектакля - гастроли именитого театра пройдут на сцене Александринки в марте и апреле. В программе - самые заметные премьеры 2021 года, а еще выставка из собрания театрального музея.
Фото: Александр Иванишин Фото: Александр Иванишин
Фото: Александр Иванишин

Откроет гастроли спектакль Виктора Крамера "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" - главную роль в постановке исполнит Константин Хабенский, нынешний худрук МХТ им. Чехова. Показы пройдут 25, 26 и 27 марта, сообщают организаторы гастролей - продюсерская компания "Арт сезон".

Фото: предоставлено фестивалем "Золотая Маска"
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Кроме того, в афише - "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" по пьесе Венедикта Ерофеева. Режиссер - Уланбек Баялиев, в главных ролях Дмитрий Назаров и Игорь Верник. Спектакль покажут 29 марта.

А 31 марта и 1 апреля зрителей ждет встреча с авторским спектаклем Ренаты Литвиновой "Звезда вашего периода". Кроме самой дивы на сцену выйдут Павел Табаков, Софья Эрнст, Кирилл Трубецкой и другие. Музыку к постановке написала Земфира.

Организаторы отмечают, что все три спектакля "наделены классическими "мхатовскими" чертами: вневременное и остроактуальное содержание, участие именитых актеров и пронзительность, заставляющая одновременно смеяться и плакать".

Помимо спектаклей петербуржцев ждет выставка - в фойе Александринского театра представят экспонаты из собрания музея МХАТ.

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