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17.01.2022 12:33
Рубрика: Общество

Мурманскую область накрыл мощный циклон

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Из-за сильной метели объявлен режим повышенной готовности в трех муниципалитетах Заполярья - Мурманске, ЗАТО Североморск и ЗАТО Александровск. По данным регионального ГУ МЧС, в Мурманске дует сильный северный ветер, достигая в порывах 25-27 метров в секунду. Эта погода сохранится до конца суток.

Аэропорт в Ноябрьске закрыли из-за непогоды

На 11.30 на территории области перекрыто движение для всех видов автотранспорта на девяти участках дорог, в том числе на шести региональных и на трех участках федеральной автодороги Р-21 "Кола".

До 15 часов закрыт аэропорт Мурманск. Все рейсы переносятся на более позднее время. Актуальную информацию можно отслеживать на сайте аэропорта.

Метели и снегопады в Заполярье продолжаются уже не первый день. По информации Росгидромета, за субботу и воскресенье выпало 32 процента от месячной нормы осадков.

Качество уборки снега вызывает множество претензий жителей Мурманска, которые публикуют в соцсетях фото заваленных снегом внутриквартальных проездов с глубокими колеями и сообщают, что в некоторых районах города легковые автомобили не могут выехать из дворов.

- То, как она сегодня организована уборка снега во дворах и проездах к ним, прежде всего, в областном центре, не выдерживает никакой критики, - заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Сейчас задача номер один - вести уборку снега в режиме повышенной готовности, координируя эту работу и используя технику и ресурсы городских служб. Кроме того, управляющие компании должны максимально жестко ответить за то, что они не справляются с уборкой снега в надлежащем режиме.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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