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17.01.2022 00:30
Рубрика: Общество

Очереди в детские сады в Вологде исчезают

Текст: Светлана Цыганкова (Вологда)
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8656)
В Вологде с открытием детского сада N110 на улице Народной полностью исчезла очередь в дошкольные учреждения. Здание было построено в рамках федерального проекта по содействию занятости женщин национального проекта "Демография".

В возведение рассчитанного на 420 мест детсада вложено около 440 миллионов рублей, а построили его буквально за один год. Теперь актуальный спрос на места в дошкольные учреждения в регионе снят. Посещать их могут все ребятишки вне зависимости от возраста, а их мамы при желании выйдут на работу раньше положенного срока.

Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
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- Такого высокого темпа гражданского строительства у нас не было никогда. За последние семь лет на территории региона появились 25 новых детских садов. А начиная с 2014 года для дошкольников создано более шести тысяч дополнительных мест, - отметил на открытии учреждения губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Новый детский сад - трехэтажный, выполнен он в ярких тонах. Кстати, на сегодня в нем уже укомплектованы шесть групп из 18 - это ясельные и коррекционные логопедические.

- Ворота и калитки у нас автоматические, с многофункциональными домофонами, по периметру установлены 32 камеры - 25 внешних и семь внутренних, - рассказала заведующая детским садом N 110 Оксана Меледина. - На первом этаже действует система охраны.

Площадь нового детского сада - самая большая в Вологде. В двух блоках переменной этажности на восьми тысячах квадратных метров разместились группы, музыкальные и физкультурный залы, бассейн, коворкинг, а также помещения для дополнительного образования.

В саду уже укомплектованы шесть групп из 18 - ясельные и коррекционные логопедические

Сотрудники сада с восхищением показывают как свои кабинеты, так и центр по обучению правилам дорожного движения, и оснащенный самым современным оборудованием медицинский блок - есть в нем и кабинет врача, в котором осмотрят детей, и изолятор, и прививочная. В свою очередь настоящая гордость столовой - пищеблок с жироуловителем и стерилизатором для ножей. А еще в ней смонтировали котлетоформовочный аппарат. Ведь вручную приготовить 420 котлет или биточков для ребят - дело весьма сложное. В итоге максимальное количество еды в саду готовят за минимальное время - происходит это во вместительных пароконвектоматах. Кстати, гарантировать качество пищи и максимально использовать продукцию местных товаропроизводителей позволяют централизованные поставки.

Есть в новом детском саду и физкультурный зал, и бассейн. Кстати, в последний ребята попадают через душевое помещение с современными кабинками. Заниматься в бассейне они смогут два раза в неделю, но только с трех лет.

- Я воспитываю троих детей и очень рада, что в нашем микрорайоне появился такой замечательный сад. Сюда в ясельную группу пойдет мой сын, а я смогу пораньше выйти на работу, - рассказала председатель родительского комитета детского сада N 110 Светлана Баранова.

В свою очередь мэр Вологды Сергей Воропанов добавил, что к новому детскому саду уже построены дороги. Городские власти надеются, что современный дошкольный объект вызовет интерес у жителей города к микрорайону, в котором он находится, и, как следствие, в нем вырастет спрос на благоустроенное жилье, и он будет развиваться.

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