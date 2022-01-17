Петербуржцев предупредили о "вертикальном" росте заболеваемости COVID

В Санкт-Петербурге отмечается устойчивый рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Губернатор Александр Беглов предупредил горожан о "вертикальном" подъеме заболеваемости.

Как сообщает Смольный, эпидемическая ситуация в Северной столице осложняется. По словам главы города, все признаки указывают на то, что Петербург ждет не просто очередная волна коронавируса, а значительный рост.

В последнее время в мегаполисе каждый день фиксируются новые рекорды по числу выявленных случаев COVID-19. За последние сутки заболели 4132 человека - такого количества не было с начала пандемии. Более 5600 петербуржцев проходят лечение в стационарах.