Петербуржцев предупредили об усилении гололедицы

На Петербург надвигается циклонический вихрь "Ханнелоре". Он принесет с собой облачность, понижение температуры и усиление гололедицы, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха будет варьироваться от -1 до +1, а в конце дня ожидается похолодание, оно будет сопровождаться усилением ветра.

Стоит отметить, что накануне вечером в Петербурге резко потеплело, лед, на который горожане жаловались в течение нескольких дней, растаял. Но к утру снова подморозило.

Сложную ситуацию с наледью в комитете по благоустройству Северной столицы объясняют тем, что с начала года в городе выпало рекордное количество снега и его не успели вывести с улиц и дворов.

Сейчас перед коммунальными службами поставлена задача усилить работу по борьбе с наледью. Только за минувшие выходные на улицы города было высыпано 1,3 тонны песка.