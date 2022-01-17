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17.01.2022 09:59
Рубрика: Общество

Петербуржцев предупредили об усилении гололедицы

Текст: Вера Черенева

На Петербург надвигается циклонический вихрь "Ханнелоре". Он принесет с собой облачность, понижение температуры и усиление гололедицы, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Четверть тонны песка и коньки: Как петербуржцы справляются с гололедом

Температура воздуха будет варьироваться от -1 до +1, а в конце дня ожидается похолодание, оно будет сопровождаться усилением ветра.

Стоит отметить, что накануне вечером в Петербурге резко потеплело, лед, на который горожане жаловались в течение нескольких дней, растаял. Но к утру снова подморозило.

Сложную ситуацию с наледью в комитете по благоустройству Северной столицы объясняют тем, что с начала года в городе выпало рекордное количество снега и его не успели вывести с улиц и дворов.

Сейчас перед коммунальными службами поставлена задача усилить работу по борьбе с наледью. Только за минувшие выходные на улицы города было высыпано 1,3 тонны песка.

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