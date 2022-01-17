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17.01.2022 20:07
Рубрика: Общество

Почему Санкт-Петербург превратился в один большой каток

Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург) , Марина Ледяева
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)
Санкт-Петербург сегодня сбивает с ног. И дело не только в красоте городских достопримечательностей. Улицы города покрыл гололед - причем такой, какого не припоминают даже старожилы. Сейчас они напоминают каток, и попытки засыпать тротуары песком с треском проваливаются.
Жители района Коломна получили песок от местных активистов и засыпали наледи самостоятельно. Фото: Сергей Николаев Жители района Коломна получили песок от местных активистов и засыпали наледи самостоятельно. Фото: Сергей Николаев
Жители района Коломна получили песок от местных активистов и засыпали наледи самостоятельно. Фото: Сергей Николаев

В комитете по благоустройству Петербурга случившееся объясняют неблагоприятными природными явлениями. С начала зимы на улицы города выпало 130 сантиметров осадков, вывезти весь снег не удалось. А на прошлой неделе пришла новая напасть - "температурные качели", когда за сутки воздух несколько раз переходит через нулевую отметку. В итоге на улицах образовывались то лужи, то наледь.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Четверть тонны песка и коньки: Как петербуржцы справляются с гололедом

Конечно, снег из города пытаются вывозить. Так, в минувшие выходные в снегоплавильные пункты отправлено свыше 3,5 тысячи кубометров. Кроме того, 15 и 16 января только во дворах насыпано 1,3 тысячи тонн песко-соляной смеси. Официальный представитель городского комитета по благоустройству Сергей Касаткин утверждает, что все службы работают в усиленном режиме. Основные усилия сейчас брошены на очистку тротуаров и проезжих частей. Правда, в историческом центре города применить технику зачастую просто нельзя, поэтому на узких улицах приходится применять ручную уборку. По данным сервиса HeadHunter, спрос на дворников в Петербурге за прошедшую неделю вырос в 17 раз.

Но горожанам от этого, конечно, не легче. Накануне петербургское управление МЧС в очередной раз предупредило о сильной гололедице. Настоящий аврал сегодня - в травмпунктах. Горожане поступают в них с ушибами и переломами - все, как в фильме: "Поскользнулся, упал, гипс". Между тем в доме на улице Марата, 50, местные жители не стали ждать милости от судьбы и лед в своем дворе стали скалывать самостоятельно. А в жилом комплексе у Московского вокзала детей стали переобувать в коньки. "Зато бесплатно и без QR-кодов", - комментируют его жильцы, глядя на то, как дети лихо рассекают дворы.

Все порталы для обращений горожан и группы в соцсетях коммунальных ведомств сейчас завалены жалобами. И сколько продлится эта скользкая ситуация, никто не знает - коммунальные службы давать прогнозы не решаются.

Кстати, активные жители Коломны - исторического района в центре Петербурга - решили бороться с гололедом самостоятельно. Они закупили 250 килограммов песка и бесплатно раздали его горожанам, чтобы те посыпали самые скользкие места. Об акции "Пропесочка" заранее объявили в соцсетях. Сыпучий материал на протяжении трех часов выдавали всем желающим в Дровяном переулке. Народ приходил с ведрами и лопатами, а некоторые приезжали на машинах. Песок могли получить жители не только Коломны, но и других районов города. Главным условием было сфотографировать "пропесоченные" улицы и прислать снимки активистам. В итоге несколько десятков горожан на время стали дворниками. "Понятно, что это не системное решение, но ведь ходить по улицам сейчас просто невозможно", - пояснили в сообществе "Добрососедство Коломны".

По данным сервиса HeadHunter, за прошедшую неделю в Петербурге в 17 раз вырос спрос на дворников 

Горожане "Пропесочку" одобрили. Оказалось, что некоторые из них уже и сами пытались что-то сделать с гололедом. "На улице передо мной упал молодой парень и сломал ногу, вызывала ему скорую. Потом пошла в магазин и купила соль, засыпала этот участок", - рассказала одна из участниц акции. При этом жители Коломны по-прежнему задаются вопросом: почему с гололедом не справляются соответствующие службы?

А как у вас?

Борьбу с гололедицей сейчас приходится вести едва ли не всем городам страны. Так, в Сочи в круглосуточном режиме продолжается ликвидация последствий недавней непогоды и, в частности, той же наледи на дорогах. Только в ночь на понедельник для этого было израсходовано свыше 1000 тонн противогололедного материала. Еще больше реагентов приходится использовать в городах традиционно не самых теплых регионов - в частности, противогололедные материалы сейчас активно используют в пережившем мощный снегопад Владивостоке. С помощью соли лед на дорогах ликвидируют в Челябинске. При этом глава города заявила, что это был последний раз, когда применение реагентов используется без предупреждения автомобилистов. Ну а в Барнауле один из местных жителей, неудовлетворенный работой дорожных служб, приобрел пакеты с солью и засыпал ею наледь на дороге в одном из районов города самостоятельно.

Подготовил Андрей Мельников

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