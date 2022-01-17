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17.01.2022 16:47
Рубрика: Общество

Школьники будут изучать Арктику

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
По проекту "Арктиковедение" для российских школьников разработана программа, посвященная географии, истории, биологии и обществознанию Арктической зоны России. Отдельная программа для младших классов уже готова. А для ребят, которые учатся в 5-9-х классах, она будет дополнять учебники в рамках Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Как это будет?

- Например, школьники проходят материки и океаны. В учебник по географии будут включены небольшие главы, где более подробно описываются Северный Ледовитый океан, архипелаги и береговые полосы Арктики, - рассказал корреспонденту "РГ" один из разработчиков программы, директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов.

Фото: Александр Корольков
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Участники проекта уже подготовили ряд учебных пособий, включая "Арктическую азбуку" и дидактические материалы. В разработке "Детский атлас Арктики", почти на финише создание рабочей тетради для начальной школы. Пока учебная программа будет распространяться только на Архангельскую область. Но интерес уже есть и у школ Санкт-Петербурга.

- Преимущество нашей программы - комплексность освещения темы, - подчеркнул Александр Кирилов. - Мы не ограничиваемся рассказами о природе Арктики, а создаем полноценный учебный курс с вопросами для самоподготовки, с разработкой методики преподавания всех четырех предметов.

Логичным продолжением программы ее создатели видят работу школьных лагерей в различных районах Арктики. Но сегодня такие выезды - дело очень сложное и дорогостоящее. Пока лишь в рамках одной из ведомственных программ школьникам устраивают экскурсии по северным морям на атомных ледоколах. Вполне возможно, что участники таких лагерей, впечатленные тундрой, тайгой и Северным Ледовитым океаном, после окончания учебы не уедут в Москву или Петербург, а останутся работать на своей малой северной родине. Но в любом случае полученные знания останутся с ними навсегда.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Архангельская область

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