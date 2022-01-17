В Петербурге пациентке с COVID-19 удалили опухоль весом в 24 кг

В Петербурге 79-летней пациентке с коронавирусной инфекцией удалили 24-килограммовую опухоль. Операция была проведена в Городской многопрофильной больнице №2, сообщают в медучреждении.

Сейчас гинекологическое отделение больницы работает в формате инфекционного, то есть, сюда поступают пациентки с подтвержденным COVID-19, которым требуется хирургическое вмешательство.

Удаление гигантской опухоли - задача сама по себе не из легких. Но в случае с этой пациенткой врачам пришлось проявить особые усилия, ведь пенсионерке при лечении коронавирусной инфекции был назначен курс препаратов, которые разжижают кровь для профилактики тромбообразования и при удалении опухоли ткани сильно кровоточили.

Операция прошла успешно, тромбоэмболических осложнений удалось избежать, сейчас пациентка выписана из стационара. От коронавируса она, к слову, тоже полностью вылечилась.