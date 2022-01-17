В Петербурге шесть баров закрыли за нарушения антиковидных правил

В Санкт-Петербурге в ходе ночных рейдов выявили 11 заведений общепита, нарушающих антиковидные требования. Шесть из них временно закрыли.

Как сообщает администрация города, грубые нарушения допускались в барах на улицах Рубинштейна, на Владимирском и Литейном проспектах. Не соблюдали требования санитарной безопасности в кальянных на улицах Белинского и Варшавской, Лиговском и Московском проспектах.

Чаще всего нарушался запрет на работу в ночное время, введенный в городе из-за пандемии. В нескольких заведениях у посетителей не проверяли QR-коды, не дезинфицировали поверхности, а персонал был без масок.

В ряде баров проверяющие нашли нарушения, не связанные с пандемией. Там изъяли алкогольную и табачную продукцию, а также кассовые терминалы.

Несоблюдение санитарных требований также выявлено в шести магазинах. Всего в Петербурге за десять дней проверили более ста объектов торговли, общепита и сферы услуг.